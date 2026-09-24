Rowing giành thêm huy chương cho Việt Nam ở ASIAD 20

Bộ tứ tay chèo nữ đoạt huy chương đầu tiên cho rowing Việt Nam ở ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền cùng Dư Thị Bông và Hà Thị Vui về hạng ba với thành tích 6 phút 43 giây 86 để mang về huy chương đồng thứ 9, cũng là huy chương thứ 11 cho Việt Nam ở ASIAD 20 tại khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, Gifu, Nhật Bản.

Đội Việt Nam hoàn thành 500 m đầu tiên trong 1 phút 36 giây 51, 500 m tiếp theo trong 1 phút 39 giây 97, cần thêm 1 phút 43 giây 67 để cán mốc 1500 m và mất thêm 1 phút 43 giây 71 để về đích ở mốc 2000 m. Huy chương vàng rowing thuyền bốn nữ mái chèo đơn hạng nặng thuộc về đội Trung Quốc với thời gian 6 phút 34 giây 87.

Đội Uzbekistan nhận huy chương bạc với thành tích 6 phút 38 giây 05. Đáng chú ý, đội Việt Nam chỉ kém Uzbekistan 2 giây, cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội ở nhóm đầu.

Bảng điểm chung kết rowing thuyền bốn nữ mái chèo đơn hạng nặng. Đồ họa: ASIAD 20.

Tấm huy chương càng đáng ghi nhận khi các tay chèo Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện lịch trình bị thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, ban tổ chức ASIAD 20 đã phải điều chỉnh lịch môn rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày là 23 và 24/9.

Việc lịch thi đấu bị dồn khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị giữa các lượt đua của vận động viên bị rút ngắn đáng kể. Trước khi bước vào chung kết, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông thi đấu vòng loại sáng 23/9 với thành tích 6 phút 38 giây 39.