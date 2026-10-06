Routard ca ngợi vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới

Với tiêu đề “Việt Nam sở hữu một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới mà mỗi người nên chiêm ngưỡng một lần trong đời”, bài viết của tác giả Aurélie Michel, đăng trên Routard.com ngày 5/10, mô tả vịnh Hạ Long sở hữu một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất châu Á, “nếu không muốn nói là trên thế giới”.

Ảnh chụp bài đăng trên Routard.

Theo tác giả, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1994, với hơn 2.000 đảo và đảo nhỏ đá vôi phủ thực vật, phân bố trên vùng nước mang màu xanh ngọc đặc trưng.

Bài viết cho biết, cảnh quan vịnh Hạ Long vừa mang vẻ huyền thoại vừa huyền bí, được hình thành khi nước biển tràn vào vùng địa hình karst dạng tháp rộng khoảng 65.650 ha. Để cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của địa danh đặc biệt này, du khách nên dành ít nhất một đêm trên du thuyền, khởi hành từ cảng Tuần Châu.

Từ cửa sổ cabin, du khách có thể thư thái ngắm những khối núi đá vôi nhô lên giữa mặt nước, được Routard ví như những “chiếc bánh đường” và trải rộng khắp vịnh. Những khối núi này cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật; du khách có thể thức dậy giữa tiếng chim hót vào buổi sáng.

Routard cho rằng vịnh Hạ Long không chỉ có thể được khám phá từ boong tàu. Nhiều hoạt động được tổ chức để du khách trải nghiệm cảnh quan theo những cách khác nhau. Trong đó, chèo kayak là một lựa chọn để tiếp cận gần các vách đá, len lỏi trong những đường hầm tự nhiên trước khi dừng chân tại những bãi cát nhỏ để tắm biển.

Vịnh Hạ Long. Ảnh: VGP

Khám phá hang động cũng là một trong những trải nghiệm được yêu thích tại vịnh Hạ Long. Routard điểm tên một số hang động nổi tiếng như hang Đầu Gỗ, hang Thiên Cung và hang Sửng Sốt.

Để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, du khách có thể lên đỉnh đảo Ti Tốp. Sau khoảng 400 bậc thang và 15 phút leo bộ, du khách sẽ nhìn thấy toàn cảnh khung cảnh ngoạn mục của vịnh.

Theo Routard, nằm tiếp nối vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cũng mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Tại làng chài Vung Viêng, du khách có thể ngồi trên những chiếc thuyền truyền thống, len qua các ngôi nhà nổi và đường hầm tự nhiên. Để tìm hiểu một nét đặc trưng của địa phương, du khách có thể ghé thăm trang trại nuôi ngọc trai tại làng.