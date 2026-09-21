Rót vốn ngàn tỷ xây nhà máy mới, Vissan (VSN) đẩy nhanh tiến độ di dời cơ sở sản xuất

Đầu tư quy mô lớn để quy hoạch lại cơ sở sản xuất

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thời hạn hoàn thành trước 17 giờ ngày 29/09. Trọng tâm của đợt lấy ý kiến này là việc trình cổ đông phê duyệt điều chỉnh dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm. Dựa trên thông tin đính chính chính xác, cơ sở sản xuất mới sẽ được triển khai tại tỉnh Long An với tổng diện tích đất quy hoạch đạt hơn 224.012 mét vuông.

Doanh nghiệp dự kiến phân bổ 1.558,4 tỷ đồng để triển khai dự án trọng điểm này và thời gian khởi công được ấn định vào tháng 11/2026. Về quy mô công năng, nhà máy mới sẽ được trang bị dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con mỗi giờ và hệ thống giết mổ trâu bò công suất 30 con mỗi giờ. Phân khu chế biến thực phẩm được thiết kế với sản lượng lớn, bao gồm 900 tấn lạp xưởng, 2.650 tấn đồ hộp, 20.800 tấn xúc xích tiệt trùng, 3.400 tấn thịt nguội và 1.500 tấn giò các loại mỗi năm. Toàn bộ khu vực sản xuất sẽ được đồng bộ với hệ thống phụ trợ như khu trữ đông, cấp đông và kho mát.

Mục đích cốt lõi của đợt đầu tư này để thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi khu vực trung tâm. Theo chỉ đạo từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ mặt bằng nhà máy hiện hữu tại số 420 Nơ Trang Long thuộc Quận Bình Thạnh. Ban lãnh đạo công ty đang bám sát tiến độ để hoàn tất việc di dời vào năm 2029, qua đó thay thế hoàn toàn dây chuyền công nghệ giết mổ đã được sử dụng từ trước năm 1975, giúp gia tăng sản lượng và cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Biên lợi nhuận cải thiện và nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh

Hoạt động đầu tư dự án mới được triển khai trong thời điểm bức tranh tài chính của doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực ở khâu tối ưu chi phí. Kết thúc nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.398,55 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng dương 11,4%, đạt 37,43 tỷ đồng.

Yếu tố chính giúp lợi nhuận đi lên xuất phát từ việc kiểm soát tốt chi phí đầu vào, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện tích cực từ mức 21,5% lên 23,5%. Trong năm 2026, ban điều hành đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.270 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 115,6 tỷ đồng. Với khoản lãi trước thuế đạt 48,04 tỷ đồng sau sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 41,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm và cần gia tăng sản xuất trong hai quý cuối năm để về đích đúng hạn.