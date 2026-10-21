Rốt ráo thi công các hạng mục cuối trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Toàn bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 60km, có 4 nút giao. Đây đang là những hạng mục cuối cùng được thi công khẩn trương để thông xe vào cuối năm nay.

Với nút giao IC4 (tại phường Đông Kinh), ngoài có vai trò kết nối đầu tiên vào trung tâm Lạng Sơn từ hướng Hà Nội lên, đây còn là nút giao “kép” (hai nút giao) kết nối với quốc lộ (QL1A).

Mục tiêu của việc xây dựng nút giao này là giúp xe từ hướng Hà Nội, Bắc Giang khi vào trung tâm Lạng Sơn nhanh chóng, cùng với đó nếu khi vào trung tâm Lạng Sơn cao tốc sự cố, phương tiện có thể tiếp cận QL1A đi vào trung tâm Lạng Sơn và ngược lại.

Tổng diện tích mặt bằng cần để xây dựng nút giao “kép” và đang được chính quyền địa phương giải phóng là 7,8ha, một trong những nút giao quy mô lớn nhất dự án.

Tuy không vướng nhiều nhà dân, nhưng mặt bằng thực hiện nút giao chủ yếu là đồi núi, hiểm trở nên nút giao đang được thi công theo hướng mặt bằng giải phóng đến đâu, nhà thầu huy động máy móc, công nhân thi công luôn đến đấy.

Thậm chí do không có đường lên, nhiều máy xúc đã được các nhà thầu cẩu lên đỉnh đồi để san đào từ trên xuống.

Để mở rộng được hơn 7,8 ha mặt bằng làm nút giao kép, doanh nghiệp dự án phải đào, san phẳng nhiều quả đồi.

Đoạn mặt bằng sẽ xây dựng nút giao với QL1A cũng đang được giải tỏa và thi công

Đề cập đến thực trạng thi công nút giao IC4 với PV Tiền Phong, ông Hà Duy Thường - đại diện nhà thầu LIZEN - cho biết hiện nút giao đang thi công tổng thể. Với tuyến đường chính (gói thầu 02) vẫn đảm bảo kế hoạch thông xe vào 31/12 năm nay, với những phần mặt bằng còn vướng, hiện đang được chính quyền địa phương cam kết hoàn thành trước 31/10. "Từ sau thời gian hoàn thành mặt bằng là 31/10, nút giao IC4 sẽ được huy động máy móc thi công tổng thể, hoàn thành đúng tiến độ" - ông Thường nói.