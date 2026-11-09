Rốt ráo rà soát các điểm chia cắt giao thông do mưa lớn diện rộng

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, tỉnh Nghệ An đang chủ động triển khai các phương án ứng phó, tập trung bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi thiên tai xảy ra.

Chính quyền các xã, phường khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và chia cắt giao thông. Trên cơ sở đó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn xung yếu để sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đặc biệt, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó tại những khu vực trọng điểm; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, duy trì lực lượng ứng trực và triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Việc tổ chức ứng phó phải bám sát phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm lực lượng và phương tiện có thể tiếp cận, xử lý nhanh các tình huống ngay từ cơ sở.

Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân về những khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến 100 - 200 mm, một số nơi có thể vượt 300 mm. Mưa kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đáng lo ngại là tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất tại các khu vực miền núi, nơi có địa hình dốc và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.