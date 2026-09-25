Rostec ra mắt súng trường IGLA thiết kế dạng module bắn nhiều loại đạn khác nhau

Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã cho ra mắt IGLA - một hệ thống vũ khí hoàn toàn do Nga sản xuất. Hệ thống này bao gồm một khẩu súng trường dạng module và 5 loại đạn khác nhau.

Giải pháp đa năng nói trên được thiết kế dành cho săn bắn và thể thao. Hệ thống này sẽ thay thế một số loại súng trường nhập khẩu hiện không có sẵn ở Nga do lệnh trừng phạt.

Súng trường IGLA có sẵn cấu hình săn bắn và thể thao với 2 loại nòng dài 600mm và 420mm. Cấu hình thể thao có nòng nặng hơn, được thiết kế để tối đa hóa độ ổn định khi bắn. Cấu hình săn bắn có nòng nhẹ hơn để cân bằng giữa độ chính xác và khả năng thao tác ngoài thực địa.

Dòng đạn của vũ khí này bao gồm 5 loại đạn .308 Win (7,62×51mm) với các đầu đạn khác nhau: SP 150, Shakal 141, Shakal 160 và Rocket 116 dành cho săn bắn, và Match 160 dành cho bắn súng thể thao.

"Hệ thống IGLA được phát triển bởi một trong những doanh nghiệp chuyên ngành của Tập đoàn Nhà nước Rostec. Hiện nay, một chu trình sản xuất hoàn chỉnh cho súng trường và đạn dược đã được thiết lập - chúng được sản xuất từ ​​các linh kiện trong nước, tại các nhà máy của Nga.

Không giống như sản phẩm nhập khẩu riêng lẻ, IGLA cung cấp một hệ sinh thái thống nhất, trong đó vũ khí và đạn dược được phát triển chung và trải qua quá trình tinh chỉnh hiệu năng toàn diện.

Kết quả là chất lượng của súng và đạn cho phép xạ thủ giàu kinh nghiệm có thể bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đầu tiên trong hầu hết các trường hợp. Hệ thống súng trường này hiện đã có mặt trên thị trường", đại diện Tập đoàn Rostec cho biết.

Giới thiệu hệ thống súng trường IGLA.

Giải pháp được trình bày có độ chính xác cao. Cụ thể, với loại đạn Rocket tốc độ lớn, súng trường IGLA đạt độ chính xác chỉ nửa phút góc (MOA) ở khoảng cách 100m - độ lệch giữa các phát bắn không quá 15mm.

Hiệu suất này ngang bằng với những khẩu súng săn cao cấp tốt nhất, cho phép bắn trúng thành công ngay cả những loài thú nhỏ ở cự ly lên đến 400m.

Một trong những ưu điểm của khẩu súng trường này là khả năng tháo rời nhanh chóng thành hai phần và lắp ráp lại chỉ trong một thao tác. Khi tháo rời, vũ khí trở nên cực kỳ nhỏ gọn và dễ mang theo. Ví dụ, nó vừa vặn trong một ba lô đi săn tiêu chuẩn.

Súng trường IGLA có cò cân chỉnh được và báng súng điều chỉnh đa hướng, nó có thể trang bị nhiều loại ống ngắm và các phụ kiện khác nhau.

Tập đoàn Rostec cũng sản xuất các loại đạn súng săn và đạn ghém OPTIMUM, BIOR và MAGNUM dưới thương hiệu IGLA. Một phát triển khác là đạn VECTOR - loại đạn này chứa một thành phần phát sáng cho phép theo dõi đường bay của viên đạn bằng mắt thường.

Hơn nữa, các loại đạn chống máy bay không người lái cũng đã được phát triển, chứa những viên bi độ bền cao để bắn hạ UAV kích thước nhỏ ở tầm bắn lên đến 100m. Những loại đạn này hiện đang được sử dụng hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu.

Theo Rostec