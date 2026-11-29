Từ những bản phối nguyên bản đến các lựa chọn thay thế dễ ứng dụng, phong cách của các ngôi sao luôn là nguồn cảm hứng thú vị để làm mới tủ đồ.

Tate McRae bắt nhịp xu hướng với sắc xanh cobalt nổi bật - gam màu được dự đoán sẽ phủ sóng mùa lạnh năm nay. Trong khi đó, Amanda Seyfried lại chọn cách phối áo len đỏ cùng blazer kẻ caro và chân váy midi trắng, tạo nên tổng thể vừa ấm áp vừa thanh lịch.

Một điểm nhấn khác đến từ outfit của Jennifer Lawrence với cặp kính mắt thời thượng, chứng minh rằng đôi khi chỉ một phụ kiện phù hợp cũng đủ nâng tầm cả bộ trang phục.

Ở một hướng phóng khoáng hơn, Rosé BLACKPINK kết hợp quần jeans, áo trench coat và dép xỏ ngón, tạo nên bản phối giao mùa thoải mái mà vẫn có gu. Trong khi đó, Selena Gomez ghi điểm với quần capri lửng cùng mái tóc sấy phồng chỉn chu.

Nếu yêu thích những món phụ kiện độc đáo, chiếc túi patchwork của Lola Tung là gợi ý đáng lưu tâm. Còn Elizabeth Debicki thì xuất hiện cực kì thần thái khi ưu ái chất liệu da thay vì những set trang phục truyền thống.

Bella Hadid xuống phố với đôi bốt Ugg quen thuộc nhưng vẫn gây ấn tượng với áo khoác da lộn và túi Coach phối da độc đáo, còn Drew Barrymore khéo léo bắt trend với giày T-strap.

Katie Holmes cũng mang đến công thức phối đồ đậm chất off-duty với quần jeans denim tối màu, áo len mềm mại và giày loafer nhún.

Từ những món đồ cơ bản đến phụ kiện tạo điểm nhấn, loạt trang phục đường phố của các ngôi sao này cho thấy mặc đẹp không nhất thiết phải cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần biến tấu những món đồ quen thuộc là bạn đã có ngay diện mạo mới mẻ để dạo phố.