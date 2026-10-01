Rosé được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Châu Á 2026

Rosé và Jessica Sanchez là hai trong số những gương mặt nổi bật sẽ được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Châu Á năm 2026, bên cạnh nhiều nhân vật có đóng góp đáng chú ý trong lĩnh vực nghệ thuật và cộng đồng.

Với Rosé, đây là thêm một dấu mốc trong hành trình mở rộng ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Nữ ca sĩ người New Zealand gốc Hàn được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên Blackpink – nhóm nhạc K-pop sở hữu ba album từng lọt vào top 10 Billboard 200.

Trong năm qua, Rosé tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ với hoạt động âm nhạc cá nhân. Ca khúc APT., màn hợp tác giữa cô và Bruno Mars, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc quốc tế được chú ý. Thành công của ca khúc cũng giúp Rosé nhận ba đề cử tại Grammy lần thứ 68 diễn ra hồi tháng Hai.

Việc được Đại sảnh Danh vọng Châu Á lựa chọn vì thế đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình nữ ca sĩ xây dựng vị thế cá nhân bên cạnh thành công cùng Blackpink.

Trong khi đó, Jessica Sanchez sở hữu hành trình đáng chú ý với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình. Cô được công chúng Mỹ biết đến từ năm 2012, khi trở thành á quân mùa thứ 11 của American Idol, xếp sau Phillip Phillips.

Sau hơn một thập kỷ, Sanchez tiếp tục gây chú ý khi trở lại sân khấu truyền hình và giành chiến thắng tại America's Got Talent năm 2025. Thành tích này giúp nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định khả năng thích nghi và duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Theo thông cáo từ Asian Hall of Fame, tổ chức này được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu thúc đẩy sự công nhận đối với những thành tựu của người châu Á và di sản bản địa, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các cộng đồng và chủng tộc.

Maki Hsieh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asian Hall of Fame, cho biết trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nhiều xung đột, tổ chức muốn trở thành cầu nối thúc đẩy sự hợp tác đa văn hóa và hòa hợp giữa các cộng đồng.

Bên cạnh những nhân vật được vinh danh, tài tử Dennis Quaid sẽ đảm nhận vai trò Đại sứ thiện chí. Nam diễn viên từng lên tiếng về vấn đề phân biệt đối xử với người châu Á trong nhiều năm, đặc biệt sau khi ông tham gia bộ phim Come See the Paradise (1990).

Theo kế hoạch, lễ trao giải lần thứ 22 của Asian Hall of Fame sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 5/11. Sự kiện dự kiến quy tụ những cá nhân có đóng góp nổi bật trong nghệ thuật, giải trí, văn hóa và các hoạt động cộng đồng.