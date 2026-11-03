Rosé 'đổi mood' tại CFDA 2026: Từ all-black chuyển vàng kim chiếm spotlight

Sáng 3/11 (theo giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) xuất hiện tại thảm đỏ CFDA Fashion Awards 2026 diễn ra ở New York, Mỹ. Lần đầu góp mặt tại một trong những sự kiện thời trang lớn của xứ cờ hoa, "bông hồng Úc" của BLACKPINK nhanh chóng thu hút sự chú ý với tạo hình khác hẳn hình ảnh thường thấy.

Ngay khi vừa xuất hiện, hàng loạt ống kính đều hướng về giọng ca nhóm BLACKPINK.

Rosé được Giám đốc Quan hệ Công chúng VIP toàn cầu Emmanuel Tomasini hộ tống vào sự kiện.

Đồng hành cùng Saint Laurent tại sự kiện lần này, Rosé diện thiết kế thuộc bộ sưu tập Spring 2027 Ready-to-Wear của nhà mốt, do Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello thực hiện. Set đồ hai mảnh vàng ánh kim gồm áo crop-top cổ yếm và chân váy midi tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật dưới ống kính. Phần áo ngắn khéo léo khoe vòng eo, kết hợp cùng chân váy có đường xẻ cao ở chính giữa, vừa giữ nét thanh lịch vừa tạo điểm nhấn táo bạo.

Nữ thần tượng hoàn thiện diện mạo bằng giày cao gót quai mảnh cùng màu.

Rosé chọn kiểu tóc vàng bạch kim búi lỏng, kết hợp layout trang điểm tông nude nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể thanh thoát và nữ tính.

Rosé chụp hình cùng Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello và các gương mặt quen thuộc của Saint Laurent: Anja Rubik, Zoë Kravitz và Hailey Bieber.

Kể từ khi trở thành nàng thơ của Saint Laurent, Rosé vốn khá "trung thành" với những gam màu trung tính, nhất là sắc đen. Những chiếc váy lụa hay set suit tối giản cũng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của cô. Bởi vậy, màn xuất hiện với sắc vàng nổi bật tại CFDA năm nay mang đến cảm giác mới mẻ hơn hẳn, như một lần thử sức thú vị của Rosé với phong cách khác.

Rosé tại Paris Fashion Week hồi tháng 9/2026 với lựa chọn trang phục mang gam màu đen quen thuộc, thanh lịch nhưng chưa có nhiều đột phá về phong cách.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú với màn đổi phong cách này của Rosé tại CFDA 2026, đồng thời mong muốn nữ ca sĩ sẽ tiếp tục thử sức với những lựa chọn thời trang đa dạng hơn trong thời gian tới.