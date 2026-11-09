Rosé (BLACKPINK) vấp phải sự chỉ trích dữ dội về giọng hát

Vào ngày 7/11 (giờ địa phương), Rosé đã tham dự LACMA Art+Film Gala 2026. Nữ thần tượng đã trình diễn một số bài hát tại sự kiện, trong đó có ca khúc hit APT của cô.

Cô cũng gây ấn tượng với chiếc áo khoác nhung đen trên thảm đỏ và chia sẻ video buổi tập luyện cùng ban nhạc tại sự kiện do Leonardo DiCaprio đồng chủ trì và Gucci tài trợ. Trong một video diễn tập được phát hành trước sự kiện, Rosé được thấy đang chuẩn bị cho sân khấu cùng ban nhạc của mình. Đứng trước micro, diện áo đen và quần jeans, cô tiến hành kiểm tra âm thanh trong một bầu không khí thoải mái nhưng đầy tập trung. Phía sau sân khấu, nơi đặt đàn guitar và trống, khung cảnh ngoài trời của Los Angeles hiện ra. Gala năm nay là sự kiện hàng đầu của LACMA, kết nối nghệ thuật và điện ảnh. Được mời đến sân khấu này với tư cách là một nghệ sĩ K-pop, Rosé đã tự mình ghi lại lịch trình của mình ở Los Angeles, từ các buổi diễn tập đến màn trình diễn chính. Sự lựa chọn của cô là kết hợp cả phong cách biểu diễn trên sân khấu và phong cách thảm đỏ.

Tuy nhiên, một video ghi lại phần trình diễn bản hit APT lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội về giọng hát sau khi được đăng tải và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng.