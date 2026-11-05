Rosé (BLACKPINK) gây sốt tại New York

Theo MyDaily, mới đây, Rosé đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc tham dự lễ trao giải CFDA Fashion Awards 2026 diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York vào ngày 2/11 (giờ địa phương).

Đính kèm những bức ảnh, thành viên BLACKPINK viết: "Đang cảm thấy thật rực rỡ như vàng tại CFDA". Trong lần xuất hiện này, Rosé lựa chọn bộ trang phục đến từ Saint Laurent - thương hiệu thời trang xa xỉ mà cô đang đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu.

Rosé đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc tham dự lễ trao giải CFDA Fashion Awards 2026

Nữ ca sĩ diện áo crop top cổ yếm với những chi tiết thêu ánh vàng cầu kỳ, kết hợp chân váy dài có đường xẻ phía trước. Thiết kế giúp Rosé khoe bờ vai thanh thoát, vòng eo nhỏ cùng đôi chân thon dài.

Điểm nhấn của tổng thể trang phục nằm ở những họa tiết ánh kim nổi bật, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sự kiện. Sự kết hợp giữa chất liệu sang trọng và phom dáng hiện đại mang đến cho Rosé vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa cổ điển.

Giọng ca APT. tiếp tục trung thành với mái tóc vàng đặc trưng, được tạo kiểu đơn giản nhằm tôn lên đường nét gương mặt.

Giọng ca APT. tiếp tục trung thành với mái tóc vàng đặc trưng, được tạo kiểu đơn giản nhằm tôn lên đường nét gương mặt.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Rosé tự tin tạo dáng trước ống kính. Có lúc, nữ ca sĩ đưa tay lên môi với biểu cảm lạnh lùng, khi lại đặt tay lên tường, khéo léo khoe vóc dáng thanh mảnh.

Không cần lựa chọn những phụ kiện quá cầu kỳ, thành viên BLACKPINK vẫn tạo được sức hút nhờ thần thái tự tin và phong cách thời trang đặc trưng.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều bình luận dành lời khen cho diện mạo của Rosé như: "Rosé đúng là đỉnh cao", "Không hiểu sao màu vàng lại hợp với cô ấy đến vậy" hay "Trang phục này còn lộng lẫy hơn cả đồ Halloween".

Đây không phải lần đầu Rosé gây chú ý tại các sự kiện thời trang quốc tế. Với vai trò đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế mang phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Rosé tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân. Theo MyDaily, nữ ca sĩ vừa phát hành sản phẩm mới mang tên New Trick vào ngày 18/10.

Sự xuất hiện tại CFDA Fashion Awards lần này tiếp tục cho thấy sức hút của Rosé không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn trên các thảm đỏ thời trang quốc tế.