Rosé bị chê hát live tại sự kiện quốc tế, Billboard có nhận xét gây chú ý

Màn trình diễn ca khúc APT của Rosé tại sự kiện LACMA Art+Film Gala 2026 đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong khi một bộ phận khán giả chỉ trích khả năng kiểm soát giọng hát và phong thái sân khấu của nữ ca sĩ, Billboard lại đưa ra nhận xét tích cực, cho rằng giọng hát live của cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày 7/11 (giờ địa phương), Rosé xuất hiện tại sự kiện LACMA Art+Film Gala 2026 được tổ chức ở Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (Mỹ). Tại đây, thành viên BLACKPINK mang đến loạt tiết mục gồm APT, number one girl và new trick, thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Sau sự kiện, The Hollywood Reporter đăng tải đoạn video ghi lại phần trình diễn APT của Rosé trên trang mạng xã hội chính thức. Tuy nhiên, màn thể hiện này nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ chưa thực sự làm chủ sân khấu, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về chất lượng giọng hát trong tiết mục.

Một số bình luận nhận xét Rosé thiếu khả năng khuấy động khán giả, giọng hát chưa ổn định và gặp khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở. Không chỉ khán giả quốc tế, cư dân mạng Hàn Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng giọng hát của nữ thần tượng. Nhiều ý kiến cho rằng giọng cô có dấu hiệu mệt mỏi, thiếu sự hồi phục sau quãng thời gian quảng bá với cường độ cao cho APT. Thậm chí, một số người còn khuyên Rosé nên dành thời gian nghỉ ngơi và chú trọng chăm sóc sức khỏe giọng hát.

Dẫu vậy, không phải tất cả đều đồng tình với những lời chỉ trích trên. Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Rosé, cho rằng không nên đánh giá năng lực hát live của nữ ca sĩ chỉ thông qua một tiết mục riêng lẻ. Họ cũng nhắc lại những màn trình diễn trước đó, nơi giọng hát của cô được nhận xét là ổn định, giàu cảm xúc và có chất lượng tiệm cận bản thu âm phòng thu.

Đáng chú ý, giữa lúc tranh luận về màn trình diễn APT vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Billboard lại mang đến một góc nhìn tích cực hơn về giọng hát của Rosé. Khi nhận xét phần thể hiện ca khúc Read My Mind, tạp chí âm nhạc danh tiếng dành lời khen cho nữ ca sĩ: "Giọng hát live của cô ấy nghe mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm xúc trong ca từ đã dẫn dắt toàn bộ màn trình diễn".

Sự đối lập trong những nhận xét một lần nữa cho thấy màn trình diễn của Rosé đang tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong khi một bộ phận khán giả tập trung vào những điểm chưa hoàn thiện ở tiết mục APT, Billboard lại chú ý đến sức mạnh giọng hát và khả năng truyền tải cảm xúc của nữ ca sĩ qua một phần trình diễn khác.

Trước đó, Rosé phát hành đĩa đơn solo new trick vào tháng 9 vừa qua. Hiện tại, nữ ca sĩ được cho là đang tập trung chuẩn bị cho album phòng thu thứ hai, sau những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp solo.