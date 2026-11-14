Rosalía vượt Shakira, lập kỷ lục lịch sử tại GRAMMY Latin 2026

Rosalía tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Latin khi giành tới 6 trên tổng số 7 đề cử tại Latin GRAMMY 2026. Đáng chú ý, chiến thắng này giúp nữ ca sĩ vượt qua Shakira về tổng số giải thưởng Latin GRAMMY, song cô vẫn chưa thể chạm đến vị trí nghệ sĩ sở hữu nhiều kèn vàng nhất lịch sử.

Tại lễ trao giải Latin GRAMMY lần thứ 27 diễn ra vào tối 12/11 tại Las Vegas (Mỹ), Rosalía trở thành tâm điểm khi liên tiếp được xướng tên ở 6 hạng mục, bao gồm những giải thưởng quan trọng như Album của năm, Ca khúc của năm, Album nhạc Alternative xuất sắc nhất, Ca khúc Pop xuất sắc nhất, Video âm nhạc phiên bản ngắn xuất sắc nhất và Kỹ thuật thu âm album xuất sắc nhất.

Với thành tích ấn tượng này, giọng ca người Tây Ban Nha nâng tổng số giải Latin GRAMMY trong sự nghiệp lên con số 17. Thành tích mới không chỉ đánh dấu một đêm trao giải thành công mà còn đưa Rosalía thiết lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý.

Đầu tiên, Rosalía trở thành nữ nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong một mùa Latin GRAMMY, với 6 chiến thắng. Tuy nhiên, kỷ lục chung về số lượng giải thưởng trong một đêm vẫn thuộc về nhóm nhạc Calle 13. Tại lễ trao giải năm 2009, nhóm từng mang về tới 9 chiếc kèn vàng.

Bên cạnh đó, Rosalía cũng đi vào lịch sử khi là nghệ sĩ duy nhất giành giải Album của năm với 3 album liên tiếp. Trước đó, cô từng được vinh danh với El Mal Querer vào năm 2019, Motomami năm 2022 và mới nhất là LUX tại mùa giải 2026.

Đặc biệt, với tổng cộng 17 chiếc kèn vàng, Rosalía hiện là nữ nghệ sĩ Tây Ban Nha sở hữu nhiều giải Latin GRAMMY nhất. Cô cũng chính thức vượt qua Shakira - người đang có 15 giải thưởng. Dẫu vậy, danh hiệu nghệ sĩ sở hữu nhiều Latin GRAMMY nhất vẫn chưa thuộc về Rosalía.

Hiện tại, vị trí này đang do nữ ca sĩ người Mexico Natalia Lafourcade nắm giữ với 21 chiến thắng. Trong khi đó, nếu xét riêng các nghệ sĩ Tây Ban Nha, Alejandro Sanz vẫn là cái tên dẫn đầu với 25 giải Latin GRAMMY.

Như vậy, dù đã vượt qua một biểu tượng âm nhạc Latin như Shakira, Rosalía vẫn còn khoảng cách nhất định để chạm đến những kỷ lục hàng đầu của giải thưởng danh giá này.

Đáng chú ý, hành trình chinh phục các giải thưởng âm nhạc của Rosalía trong năm nay vẫn chưa dừng lại. Sau đêm thăng hoa tại Latin GRAMMY, nữ ca sĩ tiếp tục hướng sự chú ý đến GRAMMY Awards - giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu thế giới. Danh sách đề cử GRAMMY dự kiến được công bố vào ngày 16/11.

Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn cùng thành tích nổi bật từ album LUX, Rosalía đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt trong cuộc đua ở những hạng mục quan trọng như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Nếu tiếp tục gặt hái thành công tại GRAMMY, năm 2026 có thể trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.