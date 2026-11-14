Rosalía lập kỷ lục với Album of the Year thứ ba tại Latin Grammy Awards 2026

Với chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất Album of the Year dành cho LUX (Complete Works), nữ ca sĩ người Tây Ban Nha trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên trong lịch sử ba lần giành giải thưởng ở hạng mục này với tư cách nghệ sĩ chính. Thành tích giúp cô sánh ngang hai nghệ sĩ nam Alejandro Sanz và Juanes, đồng thời chỉ đứng sau Juan Luis Guerra - người đang nắm giữ kỷ lục với bốn lần chiến thắng.

Thành công của Rosalía tại mùa giải năm nay còn được thể hiện qua loạt thành tích ở các hạng mục chính khác của Latin Grammys. Nữ ca sĩ nhận thêm các giải Song of the Year và Best Pop Song dành cho La Perla, ca khúc hợp tác cùng Yahritza y Su Esencia, Best Alternative Music Album với album LUX và Best Short Form Music Video cho Sauvignon Blanc.

Bên cạnh năm giải thưởng thuộc về Rosalía, đội ngũ kỹ thuật của album cũng được vinh danh tại hạng mục Best Engineered Album, nâng tổng số giải thưởng liên quan đến dự án lên sáu trên bảy đề cử.

Đứng trên sân khấu nhận giải Album of the Year từ tay Juanes, Rosalía xúc động nhắc lại hành trình sáng tạo của mình qua ba album từng đưa cô đến chiến thắng này:

"Đây là lần thứ ba tôi nhận được giải thưởng này... Nếu như El Mal Querer là một giấc mơ và Motomami là một canh bạc, thì đối với tôi, LUX chính là một cú đúp vào khoảng không vô định. Nhưng đây lại là album mà tôi cảm thấy được là chính mình nhất".

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp rực rỡ của nữ nghệ sĩ sinh năm 1992, chiến thắng tại Latin Grammys 2026 là kết quả tiếp nối hành trình không ngừng thử nghiệm và bứt phá giới hạn trong âm nhạc của cô.

Năm 2019, album phòng thu thứ hai El Mal Querer mang về cho Rosalía danh hiệu Album of the Year đầu tiên tại Latin Grammys, cùng giải Best Contemporary Pop Vocal Album. Tác phẩm đồng thời góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả quốc tế nhờ cách kết hợp giai điệu flamenco truyền thống với âm nhạc hiện đại.

Năm 2019, album phòng thu thứ hai El Mal Querer mang về cho cô danh hiệu Album of the Year.

Đến năm 2022, album thứ ba Motomami tiếp tục đưa Rosalía lên vị trí cao nhất tại Latin Grammys khi chiến thắng hạng mục Album of the Year. Tác phẩm đồng thời được vinh danh ở các hạng mục Best Alternative Music Album, Best Recording Package và Best Engineered Album. Được giới phê bình xem là bước chuyển mình táo bạo trong âm nhạc của nữ ca sĩ, Motomami kết hợp reggaeton, nhạc điện tử avant-garde và những ballad tối giản, tạo nên màu sắc riêng biệt thay vì đi theo cấu trúc Pop quen thuộc.

Ra mắt năm 2025, LUX nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình âm nhạc quốc tế. Pitchfork chấm album 8,6/10 và trao danh hiệu Best New Music, nhận xét đây là một tác phẩm Pop cổ điển tiên phong, kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc và khai thác các chủ đề về tình yêu, tôn giáo. Dự án gây chú ý bởi cách Rosalía kết hợp giọng hát với chất liệu cổ điển và giao hưởng, cùng việc thể hiện các ca khúc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Pitchfork chấm album 8,6/10 và trao danh hiệu Best New Music

Album được thực hiện với sự tham gia của London Symphony Orchestra, mở rộng không gian âm thanh vượt ra ngoài cấu trúc Pop quen thuộc. Thay vì đi theo công thức từng tạo nên thành công của Motomami, Rosalía lựa chọn hướng tiếp cận giàu tính thử nghiệm, đặt trọng tâm vào giọng hát, cách phối khí và chiều sâu chủ đề.

Album được thực hiện với sự tham gia của London Symphony Orchestra.

Từ El Mal Querer đến Motomami và giờ là LUX, Rosalía đã xây dựng một hành trình âm nhạc gắn liền với tinh thần thử nghiệm và khả năng không ngừng làm mới bản thân. Ba chiến thắng Album of the Year tại Latin Grammys không chỉ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn khẳng định vị trí riêng của cô trong nền âm nhạc quốc tế. Sau dấu ấn tại Latin Grammys 2026, sự chú ý đang hướng đến chặng đường tiếp theo của nữ ca sĩ, đặc biệt là khả năng LUX tiếp tục là đối thủ "nặng ký" cho các hạng mục tại Grammy Awards 2027.