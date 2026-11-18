Rooney tiết lộ từng trải qua khủng hoảng tâm lý khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp tại MU.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Life At The Midpoint của Gabby Logan, Rooney kể có thời điểm anh uống rượu ở nhà suốt hai ngày liền, tránh gặp mọi người và từng nghĩ đến việc tự tử. Sân bóng gần như là nơi duy nhất khiến cựu tiền đạo MU cảm thấy thoải mái.

“Tôi không muốn ở cạnh ai, không muốn gặp người ngoài đường hay bước vào cửa hàng. Trên sân bóng, tôi luôn thoải mái, nhưng với mọi thứ ngoài sân cỏ, tôi thực sự chật vật”, Rooney chia sẻ.

Những khó khăn xuất hiện khi Rooney đang có cả thành công trong sự nghiệp lẫn những thay đổi lớn trong đời sống gia đình. Anh vừa kết hôn với Coleen và đón con trai đầu lòng Kai, nhưng không cảm nhận được niềm vui như người ngoài vẫn nghĩ.

“Tôi đã tìm đến chuyên gia trị liệu để hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Khi nhìn lại, tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vừa có con, vừa kết hôn. Lẽ ra tôi phải hạnh phúc nhất vào lúc ấy, nhưng thực tế lại ngược lại”, cựu tiền đạo tuyển Anh nói.

Rooney thừa nhận từng cố giấu tình trạng của mình vì không muốn bị xem là yếu đuối. Nỗi lo bị đánh giá khiến việc mở lời tìm kiếm sự giúp đỡ càng khó khăn, trong khi anh cũng không muốn con trai chứng kiến bố say rượu nên thường thu mình lại.

“Nhìn lại, tôi thấy mình đã ích kỷ. Nhưng tôi biết bản thân đang gặp một vấn đề mà mình rất khó đối phó. Tôi không muốn Kai nhìn thấy bố như vậy, nên tìm cách trốn tránh”, Rooney kể.

Trong giai đoạn ấy, Coleen là người giúp anh vượt qua những ngày khó khăn. Rooney cho biết tình hình từng nghiêm trọng đến mức vợ hoàn toàn có thể rời đi, nhưng cô vẫn ở bên và hỗ trợ chồng.

“Coleen giúp tôi rất nhiều. Cô ấy có thể bỏ đi, nhưng đã ở lại và giúp tôi vượt qua”, anh nói. Bên cạnh sự đồng hành của vợ, Rooney cũng tìm đến trị liệu tâm lý để hiểu rõ những vấn đề bản thân đang trải qua.

Rooney rời MU năm 2017 với tư cách chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB, sở hữu 253 pha lập công. Anh giành năm chức vô địch Premier League và một Champions League, nhưng những danh hiệu ấy không đồng nghĩa với việc cuộc sống ngoài sân cỏ luôn suôn sẻ.