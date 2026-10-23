Rooney: 'Dàn sao MU hành xử như trẻ con'

Wayne Rooney chê cách hành xử của các cầu thủ Manchester United. Ảnh: Reuters.

Cựu đội trưởng Manchester United chỉ trích đích danh thủ quân Bruno Fernandes và trung vệ Lisandro Martinez, yêu cầu cả hai phải "tự soi gương nhìn lại bản thân" thay vì công khai chỉ trích ban huấn luyện.

Làn sóng chỉ trích bùng phát sau khi tuyển thủ Bồ Đào Nha lên tiếng phàn nàn về chiến thuật của huấn luyện viên Michael Carrick ngay trong cuộc phỏng vấn sau trận. Trước đó, Martinez cũng từng công khai nhắm sự thất vọng vào Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox.

Phát biểu trên podcast The United Stand, Rooney cảnh báo những phát ngôn này sẽ hủy hoại phòng thay đồ: "Họ như những đứa trẻ con vứt đồ chơi rồi đi đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như ý. Cầu thủ hiện tại quá ích kỷ. Họ chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến đồng đội, huấn luyện viên hay người hâm mộ".

Rooney cũng tiết lộ thời còn thi đấu dưới quyền Sir Alex Ferguson, dù có lúc bất đồng quan điểm, các cầu thủ thế hệ của ông vẫn luôn cống hiến hết mình trên sân. Cựu tuyển thủ Anh nhận định Fernandes đang trải qua chuỗi phong độ tệ nhất kể từ khi đến Old Trafford, và việc tiền vệ người Bồ Đào Nha hướng mũi dùi vào ban huấn luyện chỉ nhằm che đậy sự sa sút của chính mình.

Bên cạnh đó, Rooney cũng kêu gọi ban lãnh đạo Manchester United sớm có thông báo rõ ràng về tương lai của huấn luyện viên Carrick để ổn định tình hình đội bóng.

Trận thua Como với tỷ số 1-4 ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường của "Quỷ đỏ" lên con số 7 (3 hòa, 4 thua). Lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford trải qua tình trạng tương tự là chuỗi 8 trận từ tháng 11 đến tháng 12/2015, khi Carrick vẫn là cầu thủ.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.