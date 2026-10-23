Rooney chỉ trích cầu thủ MU hành xử như những đứa trẻ

Trận thua nặng nề 1-4 trước Como tại Champions League hôm 21/10 tiếp tục đẩy Man Utd vào khủng hoảng, đồng thời phơi bày những rạn nứt ngày càng rõ trong nội bộ đội bóng. Bruno Fernandes đã công khai bày tỏ sự bất đồng với cách vận hành chiến thuật của HLV Michael Carrick, nối tiếp động thái Lisandro Martinez lên tiếng phản đối chính sách chuyển nhượng của giới chủ trước đó một tuần. Liên tiếp xuất hiện những ý kiến trái chiều từ các trụ cột khiến HLV Carrick chịu thêm nhiều áp lực.

Bruno công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Carrick.

Trong một lần xuất hiện trên podcast "The United Stand", Rooney - người cũng kêu gọi ban lãnh đạo cần làm rõ tương lai của Carrick đã chia sẻ: "Khi Martinez lên tiếng, tôi đã nói rằng đây thực sự là một cơn ác mộng vì nó sẽ gây chia rẽ trong phòng thay đồ. Đó chính là khởi đầu của vấn đề. Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra với Bruno, và rồi bạn sẽ còn thấy nó xảy ra với nhiều cầu thủ khác nữa. Lý do là vì những cầu thủ đó không muốn chịu trách nhiệm."

Wayne Rooney (phải) bình luận trên podcast The United Stand.

"Bạn có thể tranh luận xem những gì Bruno nói là đúng hay sai, nhưng khi đã bước ra sân, các cầu thủ phải biết chịu trách nhiệm với tư cách là một tập thể. Trước đây, có những thời điểm tôi và Sir Alex Ferguson thậm chí chẳng nói chuyện với nhau, nhưng khi vào sân, tôi sẵn sàng làm tất cả, dù có phải 'lao đầu vào tường' vì ông ấy.

Còn những cầu thủ này thì sao? Họ thật ích kỷ. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân, chẳng hề quan tâm đến đồng đội, huấn luyện viên, đội ngũ nhân viên hay người hâm mộ. Họ chỉ quan tâm đến chính mình. Khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn, họ lại cư xử như những đứa trẻ: nổi cáu, quấy phá rồi tìm cách đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận lại bản thân. Họ cần phải tự soi xét chính mình."

"Bruno đang trải qua giai đoạn phong độ tệ hại nhất kể từ khi gia nhập câu lạc bộ. Việc anh ấy đổ áp lực lên người khác chẳng phải là sự tình cờ đâu; đó là vì anh ấy không muốn đối diện với thực tại. Nếu Bruno tự nhìn lại mình trong gương, nếu Martinez tự nhìn lại mình trong gương, và cả những cầu thủ khác nữa... họ sẽ thấy chính bản thân mình đang nhìn lại họ, và sự thật là họ vẫn chưa đạt yêu cầu."

Man United đang thi đấu vô cùng tệ hại ở mùa giải này, với chỉ vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường và đã phải nhận 5 thất bại. Đoàn quân của Michael Carrick hiện xếp thứ 13 tại Premier League và xếp thứ 21 tại UEFA Champions League.