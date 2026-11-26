Với 10 đề cử, Hope là tác phẩm được đề cử nhiều nhất tại Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 - Rồng Xanh 2026. Phim trượt giải 8 hạng mục, thắng 2/10 đề cử, con số khá khiêm tốn so với dự đoán của nhiều khán giả. Nhưng 2 giải thưởng Hope chiến thắng cũng giá trị nhất nhì sự kiện, trong đó có Phim xuất sắc nhất (Best picture).

Đạo diễn Na Hong Jin nhận cúp cùng phát biểu đầy ngạo nghễ: "Sao họ không trao giải này ở Cannes nhỉ?" khiến cả khán phòng bật cười. Ông cũng không quên gửi lời tri ân đến các diễn viên và nhân viên đoàn phim đã làm nên tác phẩm này.

Đạo diễn và dàn diễn viên "Hope: Vùng Tử Địa" đến LHP Cannes. Bộ phim nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn với tràng vỗ tay gần 7 phút.

Tác phẩm thắng lớn nhất tại Rồng Xanh 2026 là Possible Love với 4 chiếc cúp. Hồi tháng 9, bộ phim này được trao giải Sư Tử Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Chưa hết, Netflix đã gửi hồ sơ để Possible Love tiếp tục cạnh tranh ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar.

Possible Love có 8 đề cử ở Rồng Xanh 2026, thắng hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất không phải điều bất ngờ. Nội dung phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lớp lang thú vị, khai thác yếu tố thường nhật nhưng khắc họa sâu sắc phân biệt giai cấp.

Đó không chỉ là khác biệt về vật chất mà là lối tư duy, thói quen sống ăn sâu vào tiềm thức. Không có nhân vật nào hoàn toàn đúng, họ vừa là nạn nhân vừa là người gây tổn thương.

Possible Love là "con mã cực mạnh", có khả năng cao sẽ kèn cựa căng với Hope, thậm chí ngang ngửa số đề cử nhận được nếu đạo diễn Lee Chang Dong không bày tỏ mong muốn rút đề cử ở hạng mục "Phim xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Đôi chính của Possible Love - Sul Kyung Gu và Jeon Do Yeon được vinh danh ở hạng mục Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là lần thứ 4 Sul Kyung Gu chiến thắng ở hạng mục này tại Rồng Xanh.

"Ảnh đế - ảnh hậu" của Rồng Xanh 2026 là vợ chồng màn ảnh, ngược lại, năm ngoái, Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao cho đôi vợ chồng thật sự - Son Ye Jin và Hyun Bin.

BinJin trở lại Rồng Xanh 2026 với tư cách người trao giải nhưng không đi cùng nhau. Dù vậy, Hyun Bin - Son Ye Jin vẫn gây náo loạn mạng xã hội vì bắt cặp với "người tình màn ảnh" một thời.

Son Ye Jin sánh bước trao giải cùng Jung Hae In. Bộ đôi Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi (2018) khiến khán giả "giật mình" vì trông như không hề già đi dù đã 8 năm trôi qua. Hyun Bin đồng hành cùng Jung Ryeowon, đánh dấu lần đầu tiên chung khung hình sau 21 năm kể từ lần hợp tác trong Tôi là Kim Sam Soon (2005).

Người tiền nhiệm đến trao giải là thông lệ giúp khán giả đoán ra Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ có mặt ở Rồng Xanh 2026 nhưng việc cặp đôi xuất hiện cùng bạn diễn trong tác phẩm náo loạn châu Á năm nào là điều dân mạng không ngờ tới. Khoảnh khắc này góp phần tạo thêm chủ đề bùng nổ cho lễ trao giải năm nay.

"Chôn ha" Park Ji Hoon mang về 2 chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc và Ngôi sao được yêu thích nhất.

Kết quả lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2026: Phim xuất sắc nhất: Hope Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoon Ga Eun - The World of Love Nam diễn viên xuất sắc nhất: Sul Kyung Gu - Possible Love Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Jeon Do Yeon, Possible Love Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Koo Kyo Hwan - Colony Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Cho Yeo Jeong - Possible Love Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Ji Hoon - The King's Warden Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Seo Su Bin - The World of Love Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Mi Jo - The Journey to Gyeongju Kịch bản xuất sắc nhất: Lee Chang Dong và Oh Jung Mi - Possible Love Ánh sáng, hình ảnh xuất sắc nhất: Hong Kyung Pyo - Hope Dựng phim xuất sắc nhất: Kim Sang Bum - Good News Âm nhạc xuất sắc nhất: Minhwi Lee - Pavane Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất: Han Ah-reum - Good News Technical award: Lee Won-haeng (stunts), Humint Box office award: The King's Warden Ngôi sao được yêu thích nhất: Park Ji Hoon, Park Ji Hyun, Oh Jung Se, Shin Min Ah