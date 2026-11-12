Rong ruổi theo sắc vàng dã quỳ

Mùa hoa Đà Lạt

Từ miền Bắc đến những cung đường biên viễn

Nhắc đến hoa dã quỳ ở miền Bắc, nhiều người nghĩ ngay đến Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, những vạt hoa vàng bắt đầu khoe sắc giữa màu xanh của núi rừng. Dã quỳ mang vẻ đẹp mộc mạc, phóng khoáng, khiến những cung đường quanh co dẫn lên núi trở nên cuốn hút hơn.

Ít người biết rằng, dã quỳ ở Ba Vì còn gắn với một câu chuyện lịch sử. Theo các tư liệu còn ghi lại, loài hoa này được người Pháp đưa lên khu vực núi Ba Vì trồng từ những năm 1930. Qua thời gian, hoa phát triển thành những vạt lớn, tạo nên điểm nhấn cảnh quan mỗi khi mùa đông đến gần.

Du khách chụp ảnh với hoa dã quỳ Ba Vì - Hà Nội

Với diện tích hoa gần 10ha cùng những tuyến đường mòn xuyên qua rừng, Vườn quốc gia Ba Vì trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên, thích đi bộ và chụp ảnh. Giữa không gian núi rừng trong lành, sắc vàng dã quỳ càng nổi bật, đem lại cảm giác bình yên cho những chuyến đi ngắn ngày rời xa đô thị.

Rời Ba Vì, hành trình theo mùa hoa có thể đưa du khách đến miền Tây Nghệ An, nơi dã quỳ hiện diện trên những cung đường biên giới Việt - Lào. Tại Kỳ Sơn, đặc biệt ở khu vực Nậm Cắn, Na Loi, Đoọc Mạy, hoa mọc ven đường, bên những triền đồi và bản làng của đồng bào Mông, Khơ Mú.

Dã quỳ nở trên những cung đường ở Nam Đàn - Nghệ An

Khác với những điểm ngắm hoa được quy hoạch thành khu tham quan, dã quỳ ở miền Tây Nghệ An mang vẻ đẹp tự nhiên, có phần hoang sơ. Trên hành trình qua những con dốc nối tiếp nhau, bắt gặp một vạt hoa vàng bên mái nhà, hàng rào hay sườn núi cũng đủ khiến người đi đường muốn dừng chân lâu hơn.

Dã quỳ ở Nghệ An thường nở rộ vào cuối tháng 10 và tháng 11. Đây cũng là dịp thích hợp để kết hợp khám phá cảnh quan miền núi, tìm hiểu đời sống bản địa và cảm nhận nếp sống nơi vùng biên.

Dã quỳ ở Nghệ An thường nở rộ vào cuối tháng 10 và tháng 11

Ở Điện Biên, dã quỳ lại mang đến một sắc thái khác. Hoa xuất hiện bên hồ Nậm Khẩu Hu, dọc quốc lộ 279, trên những triền đồi ở Mường Phăng hay khu vực đèo Keo Lôm. Những vạt hoa vàng nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa bình dị.

Đặc biệt, hành trình ngắm hoa còn là dịp để du khách khám phá những bản làng, tìm hiểu văn hóa của đồng bào Thái, Mông và cảm nhận nhịp điệu cuộc sống chậm rãi nơi miền núi. Dã quỳ không đứng riêng như một điểm check-in đơn độc mà hòa vào cảnh quan, trở thành một phần của bức tranh thiên nhiên vùng cao.

Dã quỳ trên cao nguyên, nơi sắc vàng gọi bước chân lữ khách

Ở Tây Nguyên, dã quỳ lại gắn với những không gian rộng mở, những ngọn đồi bazan và bầu trời cao nguyên lộng gió.

Trong đó, núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai) là một trong những điểm ngắm hoa nổi tiếng. Vào mùa dã quỳ, những triền núi quanh miệng núi lửa được phủ sắc vàng, nổi bật trên nền đất đỏ bazan. Khung cảnh ấy tạo nên sự kết hợp đặc biệt giữa vẻ đẹp địa chất và sức sống của thiên nhiên.

Mùa hoa cũng là dịp địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya. Đến đây, du khách được ngắm hoa, chụp ảnh, có cơ hội tìm hiểu văn hóa Jrai, Bahnar qua tiếng cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Chính sự kết hợp này giúp hành trình ngắm hoa trở nên phong phú hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc lưu giữ những bức ảnh đẹp.

Trong khi đó, Đà Lạt (Lâm Đồng) từ lâu đã trở thành địa danh gắn liền với mùa hoa dã quỳ. Khi những cơn mưa cuối mùa dần thưa, hoa bắt đầu nở vàng trên các tuyến đường ngoại ô, triền đồi và những khoảng đất ven rừng thông.

Sắc vàng Tây Nguyên

Du khách có thể tìm đến khu vực Tà Nung, hồ Tuyền Lâm, Cầu Đất hay những cung đường nối Đà Lạt với Đơn Dương, Đức Trọng... Mỗi nơi mang một vẻ đẹp khác nhau: có đoạn hoa phủ kín hai bên đường, có nơi vàng rực bên sườn đồi, cũng có những khóm hoa thấp thoáng giữa rừng thông và nương rẫy.

Điều khiến dã quỳ trở nên đặc biệt là loài hoa này không cần một khu vườn được chăm chút cầu kỳ để thu hút sự chú ý. Vẻ đẹp của hoa nằm ở sự tự nhiên, có phần hoang dại, nhưng đủ sức khiến những cung đường quen thuộc trở nên mới mẻ trong mắt du khách.

Tại Mộc Châu (Sơn La), dã quỳ cũng góp thêm sắc vàng cho bức tranh cao nguyên mùa lạnh. Trên những cung đường qua Ba Phách, Vân Hồ, Tân Lập hay dọc Quốc lộ 6, những khóm hoa xen giữa đồi chè, bản làng và triền núi tạo nên cảnh sắc giàu sức gợi.

Còn ở Quảng Trị, khu vực Hướng Linh, Hướng Phùng từng được ghi nhận có những vạt dã quỳ ven đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, mở thêm lựa chọn cho những người thích khám phá miền núi.

Đi tìm sắc vàng, giữ lại vẻ đẹp của những miền đất

Dã quỳ thường được gắn với hình ảnh tình yêu thủy chung, sự hy sinh và sức sống mãnh liệt. Những câu chuyện dân gian về loài hoa này, trong đó có chuyện tình K'lang - H'limh được lưu truyền ở Tây Nguyên càng khiến sắc vàng trở nên giàu cảm xúc. Dù mọc trên những vùng đất khô cằn, giữa nắng gió hay bên những con đường miền núi, hoa vẫn vươn lên và bung nở khi mùa đến.

Sức hút của mùa dã quỳ còn nằm ở khung cảnh triền đồi, bản làng và cảnh quan xung quanh

Có lẽ sức hấp dẫn của một chuyến đi ngắm dã quỳ không chỉ nằm ở việc tìm được góc chụp đẹp. Đó còn là cảm giác được đi qua những cung đường xa lạ, hít thở không khí se lạnh, gặp gỡ người dân bản địa và nhận ra mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng để kể.

Mùa hoa thường kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng thời điểm nở đẹp có thể thay đổi theo thời tiết và độ cao từng địa phương. Vì vậy, trước chuyến đi, du khách nên cập nhật thông tin từ điểm đến, lựa chọn thời gian phù hợp và chuẩn bị kỹ nếu di chuyển qua các cung đường đèo núi.

Đặc biệt, hãy ngắm hoa bằng sự trân trọng, không bẻ cành, giẫm đạp lên thảm hoa, xả rác hay dừng đỗ tùy tiện trên đường. Bởi ngoài sắc vàng rực rỡ, sức hút của mùa dã quỳ còn nằm ở sự nguyên vẹn của những triền đồi, bản làng và cảnh quan đã nuôi dưỡng loài hoa ấy.