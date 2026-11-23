Trong thời gian này, công viên được trang hoàng lộng lẫy với các hoạt động giải trí, chương trình biểu diễn và nhiều trải nghiệm theo chủ đề lễ hội, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và tận hưởng không khí mùa lễ hội cuối năm.

Trang trí theo chủ đề Giáng sinh tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách tham quan và tận hưởng không khí mùa lễ hội tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách tham quan và tận hưởng không khí mùa lễ hội tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát