Rộng ràng mùa lễ hội tại Universal Studios Hollywood, Mỹ
Mùa lễ hội tại Universal Studios Hollywood (Mỹ) diễn ra từ ngày 21/11/2026 đến 3/1/2027, mang đến không khí vui tươi, rộn ràng xuyên suốt các dịp Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và chào đón Năm mới.
Trong thời gian này, công viên được trang hoàng lộng lẫy với các hoạt động giải trí, chương trình biểu diễn và nhiều trải nghiệm theo chủ đề lễ hội, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và tận hưởng không khí mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/rong-rang-mua-le-hoi-tai-universal-studios-hollywood-my-20261123104010344.htm