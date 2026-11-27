Trưa 27/11, đúng ngày Black Friday (Thứ Sáu đen) - sự kiện mua sắm lớn nhất với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được người dân TPHCM, đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng

Tại các trung tâm thương mại lớn, cửa hàng thời trang ở TPHCM đều mở cửa sớm hơn mọi ngày để đón khách. Tầm lúc 12 giờ là thời điểm khách đến săn sale đông nhất

Dòng người xếp hàng dài chờ thanh toán tại một cửa hàng thời trang tại Vincom. "Tôi đến trung tâm thương mại khoảng 10 giờ, nhưng không còn chỗ gửi xe. Phải xếp hàng khoảng 30 phút mới cho xe vào bãi, sau đó hòa vào dòng người mua sắm. Thời gian chọn hàng không lâu bằng chờ đợi thử đồ, thanh toán bởi khách rất đông. Khâu nào cũng mất hơn cả giờ đồng hồ để xếp hàng" - chị Thanh Giang (ngụ phường Thủ Đức) cho biết.

Một cửa hàng giày hiệu tấp nập. Dù xếp hàng khá lâu nhưng chị Vy (ngụ phường An Lạc) vẫn rất hài lòng vì săn được đôi giày hiệu vừa chân, giảm giá 50% còn hơn 1,3 triệu đồng/đôi

Thời điểm buổi trưa, khi dân văn phòng được nghỉ giữa giờ đã tranh thủ đi mua sắm

Nhiều sản phẩm treo bảng giá giảm khá sâu, tuy nhiên các "tín đồ" săn sale lưu ý cần xem kỹ giá trên tem mác. Đơn cử như thương hiệu thời trang này có bảng giá ghi giảm từ 259.000 đồng, nhưng nhiều sản phẩm cũng khoảng 400.000 - 500.000 đồng. "Đây chỉ là sản phẩm có giá "từ" chứ không phải đồng giá" - nhân viên giải thích.

Nhiều sản phẩm treo bảng giảm đến 50%, nhưng có sản phẩm chỉ từ 10 - 20%

Khách hàng nhộn nhịp sắm đồ hiệu giá rẻ

Sản phẩm thời trang đắt hàng, được lựa chọn nhiều nhất

Nhân viên tất bật phục vụ, chọn size, tư vấn giá cho khách

Các "thượng đế" phấn khởi khi chọn được những sản phẩm ưng ý

Đến đầu giờ chiều, dòng xe vẫn xếp hàng dài để vào các trung tâm thương mại mua hàng ngày Black Friday

Dịp này, các cửa hàng điện máy, siêu thị... cũng không bỏ qua cơ hội bán hàng giảm giá