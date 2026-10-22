Rộng mở chân trời hợp tác Việt Nam-Ba Lan

Dây chuyền sản xuất ô-tô ở Ba Lan.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những lợi thế kinh tế bổ trợ lẫn nhau, quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Hợp tác thương mại, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và chuyển đổi xanh được kỳ vọng sẽ trở thành những động lực quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân.

Quan hệ Việt Nam-Ba Lan được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời. Những thế hệ chuyên gia, sinh viên Việt Nam từng học tập tại Ba Lan góp phần tạo nên cầu nối về tri thức, văn hóa và con người giữa hai quốc gia. Trải qua hơn 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước duy trì thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD.

Ba Lan tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh những lĩnh vực thương mại và đầu tư truyền thống, hai nước đang ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

Ba Lan là một trong những quốc gia có tiềm lực tại khu vực Trung và Đông Âu, là thành viên quan trọng của EU.

Với quy mô dân số lớn trong EU, nền kinh tế đa dạng và vị trí địa kinh tế thuận lợi, Ba Lan có vai trò đáng chú ý trong các mạng lưới sản xuất, thương mại và logistics của châu Âu.

Trong khi đó, Việt Nam có vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, thị trường tiêu dùng phát triển, lực lượng lao động dồi dào và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do ngày càng rộng mở. Sự khác biệt về vị trí địa lý, cơ cấu kinh tế và lợi thế phát triển tạo điều kiện để hai nước bổ trợ cho nhau ở nhiều lĩnh vực.

Ba Lan là một trung tâm sản xuất và chế biến thực phẩm hàng đầu châu Âu, còn Việt Nam là thị trường tiêu dùng năng động và là cửa ngõ vào khu vực ASEAN. Triển vọng hợp tác giữa hai nước còn được củng cố bởi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Thương mại là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển nhất trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan. Việt Nam có thế mạnh về điện tử, máy móc, thiết bị, hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông sản và thủy sản.

Ba Lan có năng lực đáng kể về sản xuất máy móc, linh kiện công nghiệp, thiết bị điện, thực phẩm chế biến, dược phẩm và các sản phẩm phục vụ sản xuất. Đây là cơ sở để hai nước mở rộng thương mại, phát triển các quan hệ cung ứng nguyên liệu, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Một lĩnh vực nổi bật trong triển vọng hợp tác Việt Nam-Ba Lan là công nghiệp chế biến, chế tạo. Ba Lan có kinh nghiệm và năng lực sản xuất cơ khí, linh kiện ô-tô, thiết bị gia dụng và máy móc công nghiệp.

Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trên cơ sở đó, hai bên có thể mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ, cung ứng thiết bị, đào tạo kỹ thuật viên, cải tiến quy trình sản xuất và phát triển mạng lưới nhà cung cấp.

Đặc biệt, hợp tác công nghiệp giai đoạn tới có thể chuyển từ mô hình mua bán đơn thuần sang xây dựng chuỗi giá trị chung.

Quá trình chuyển đổi kinh tế của Ba Lan những thập niên qua đang tạo thêm nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Ba Lan đang từng bước chuyển sang các mô hình sản xuất và năng lượng xanh hơn.

Với kinh nghiệm quản lý nước, xử lý chất thải, cải tạo đất, tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn, Ba Lan có thể thúc đẩy lĩnh vực này trở thành một hướng hợp tác với Việt Nam, nhất là khi các đô thị ngày càng quan tâm đến bài toán tăng trưởng đi cùng quản lý môi trường. Cơ hội hợp tác cũng hiện diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và chuyển đổi số.

Ba Lan cũng có thế mạnh về công nghệ thông tin, bảo mật giao dịch ngân hàng và an toàn dữ liệu. Những lĩnh vực này có nhiều điểm giao với nhu cầu của Việt Nam trong quá trình phát triển ngân hàng điện tử, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Trước những lợi thế kinh tế bổ trợ lẫn nhau và tiềm năng hợp tác, quan hệ Việt Nam-Ba Lan có nhiều điều kiện để bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn, với chân trời hợp tác rộng mở.

Thương mại và đầu tư tiếp tục giữ vai trò động lực, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo, dược phẩm, nông nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ xanh, giáo dục và khoa học-công nghệ mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai nước.