Rộng đường tiêu thụ nhờ OCOP

Phường Đông Kinh là một trong những địa bàn trung tâm của tỉnh, có nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển sản xuất nông nghiệp, chế biến đa dạng các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: bánh ngải, khau nhục, lạp sườn...

Nhân viên đóng gói sản phẩm OCOP khau nhục Diệu Hương và vịt quay Diệu Hương

Là một trong những hộ có nhiều năm kinh nghiệm chế biến khau nhục và vịt quay, năm 2025 chị Trần Diệu Hương, tại đường Phai Vệ, khối 1 đã đăng ký 2 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Chị Hương chia sẻ: Tôi đã chủ động xây dựng thương hiệu, sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Bên cạnh đó, UBND phường còn hỗ trợ cho tôi lên ý tưởng cho câu chuyện sản phẩm, thiết kế bao bì nhãn mác, mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quảng bá sản phẩm. Đến nay, 2 sản phẩm là khau nhục Diệu Hương và vịt quay Diệu Hương đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Nhờ đó, giá bán các sản phẩm tăng từ 30 - 50% so với trước khi tham gia chương trình.

Không chỉ chị Hương, thời gian qua nhiều hộ sản xuất trên địa bàn phường Đông Kinh đã được tuyên truyền, hỗ trợ tham gia chương trình OCOP. Chị Nguyễn Phương Thảo, hộ kinh doanh tại đường Phùng Hưng, khối 1 chia sẻ: Tôi làm bánh vừng đã nhiều năm nay, tuy nhiên chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ. Được sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn phường, tôi đã đăng ký sản phẩm bánh vừng Bảo Trâm tham gia chương trình OCOP, cuối năm 2025, sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao. Từ khi “có sao” OCOP, thị trường tiêu thụ được mở rộng hơn. Hiện nay trung bình mỗi tháng, tôi xuất bán trên 500 chiếc bánh vừng, với giá từ 25.000 đến 30.000 đồng/chiếc. Đem lại thu nhập ổn định từ 12 - 15 triệu đồng/tháng.

Song song với tuyên truyền, phòng chuyên môn của phường chủ động rà soát, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để định hướng phát triển thành sản phẩm OCOP. Đặc biệt, từ năm 2026, UBND phường còn tích cực tuyên truyền quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương thông qua việc tổ chức phiên chợ OCOP 4.0 và khai trương chợ Mai Pha.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, toàn phường đã có 11 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP từ 3 sao.

Ông Hoàng Văn Đức, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh cho biết: Việc triển khai thực hiện chương trình OCOP không chỉ mở cơ hội để quảng bá, nâng cao thương hiệu các đặc sản địa phương mà còn giúp mở rộng thị trường cho sản phẩm. Các sản phẩm này không chỉ được đầu tư bao bì, mẫu mã mà còn được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và được dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Qua chương trình OCOP đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm từ 30 – 50% so với sản phẩm thông thường.

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và sự chủ động của các chủ thể sản xuất, chương trình OCOP đang có sức lan tỏa mạnh trên địa bàn phường Đông Kinh. Đây cũng là định hướng để các cơ sở, hộ kinh doanh thay đổi phương thức sản xuất, xây dựng được thương hiệu mang đậm bản sắc vùng miền, đưa sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn nói chung và phường Đông Kinh nói riêng vươn xa hơn nữa trên thị trường.