Rộng đầu ra cho nông sản

Lạng Sơn có nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng và đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: na (gần 5.000 ha), hồng Vành khuyên (1.500 ha), hồng Bảo Lâm (620 ha), thạch đen (gần 600 ha)… Với diện tích sản xuất và sản lượng thu hoạch hằng năm lớn, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đa dạng hoạt động xúc tiến

Nhằm hỗ trợ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đưa sản phẩm đến người tiêu dùng và các nhà phân phối, từ năm 2022 đến nay, các sở, ngành liên quan đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức, tham gia hơn 50 chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Các chương trình được triển khai dưới nhiều hình thức như: hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị kết nối giao thương…

Lãnh đạo xã Cai Kinh và người dân tham gia phiên livestream giới thiệu sản phẩm tại chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh Lạng Sơn qua thương mại điện tử

Điển hình gần đây, từ ngày 31/7 đến 2/8/2026, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” số 10 với chủ đề “Lạng Sơn Corner” tại Hà Nội. Chương trình kết hợp trưng bày trực tiếp với livestream giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: na, thạch đen, bún ngô, vịt quay… Sau 3 ngày, gian hàng đã thu hút khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu; phiên livestream ghi nhận trên 1.000 lượt xem và tương tác. Thông qua chương trình, hơn 1,2 tấn na và khoảng 600 đơn hàng gồm các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của tỉnh đã được tiêu thụ.

Bên cạnh các chương trình xúc tiến thương mại chung, giới thiệu nhiều sản phẩm của tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành và UBND các xã, phường còn tổ chức các chương trình mang tính chuyên đề, tập trung xúc tiến tiêu thụ từng mặt hàng nông sản cụ thể. Có thể kể đến một số chương trình nổi bật như: tháng 7/2026, Sở Công Thương phối hợp với UBND các xã Chi Lăng, Cai Kinh tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh qua thương mại điện tử với chủ đề “Na và Nông sản Lạng Sơn - Lan tỏa giá trị, thương hiệu vươn xa”; tháng 9/2026, UBND xã Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ hồng Vành khuyên…

Ông Hoàng Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Với diện tích trên 1.400 ha, trong đó hơn 1.200 ha đã cho thu hoạch, na là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cho người dân trên địa bàn. Để quảng bá, mở rộng thị trường, UBND xã đã chủ động nghiên cứu, tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm kênh tiêu thụ phù hợp. Những năm gần đây, trước xu hướng phát triển của thương mại điện tử, xã đã chú trọng khai thác các nền tảng số để quảng bá sản phẩm, trong đó có hình thức livestream bán hàng trực tiếp tại vườn. Với sự tham gia của người trồng na và các nhà sáng tạo nội dung, hình thức này giúp người tiêu dùng có cái nhìn trực quan về vùng trồng, quy trình chăm sóc và chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng khả năng thu hút khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ.

Các chương trình xúc tiến thương mại, nhất là những chương trình có sự kết hợp quảng bá trên nền tảng số đã và đang phát huy hiệu quả trong giới thiệu sản phẩm, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường tiềm năng.

Mở rộng thị trường

Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các doanh nghiệp, HTX đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, đổi mới tư duy và phương thức sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng; chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu…

Ông Hà Viết Quý, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý cho biết: Công ty chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ thạch đen. Để phát triển sản xuất, những năm qua, bên cạnh đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất, cải tiến bao bì, mẫu mã..., công ty còn đặc biệt chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại, coi đây là khâu quan trọng để đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường lớn. Nhờ đó, hiện nay, sản phẩm của công ty không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Ấn Độ và đang hướng tới thị trường Mỹ. Trung bình mỗi năm, công ty xuất bán ra thị trường khoảng 600 tấn thạch đen thành phẩm, trong đó sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 80%.

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất lớn, thời gian qua, các HTX, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ.

Bà Vương Thị Thương, Giám đốc HTX Nông sản Toàn Thương cho biết: Hiện HTX tập trung sản xuất, chế biến các sản phẩm từ hồng Vành khuyên như hồng treo gió, hồng sấy dẻo, trà hồng... Với mong muốn xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, HTX đã tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đồng thời chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng. Bên cạnh đó, HTX còn kết nối với các cửa hàng, đại lý, cửa hàng OCOP trong và ngoài tỉnh để mở rộng kênh phân phối. Nhờ vậy, hiện nay, sản phẩm của HTX không chỉ tiêu thụ tại Lạng Sơn mà còn được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… biết đến. Trong đó, hồng treo gió là sản phẩm chủ lực, với sản lượng cung ứng ra thị trường khoảng 15 tấn mỗi năm.

“Lạng Sơn có nhiều nông sản thế mạnh, đặc trưng, có tiềm năng phát triển ở cả thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Do đó, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối cung cầu là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, HTX tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.”

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương

Từ thực tế có thể thấy, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm nông sản của Lạng Sơn ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến và tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Các sản phẩm như: na, hồng Vành khuyên, tinh bột nghệ… không chỉ được tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh mà còn có mặt tại các đại lý, hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, một số sản phẩm như thạch đen, chè… đã được xuất khẩu ra nước ngoài, góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị nông sản và đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến với người tiêu dùng quốc tế.

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Lạng Sơn có nhiều nông sản thế mạnh, đặc trưng, có tiềm năng phát triển ở cả thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Do đó, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối cung cầu là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, HTX tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân loại thị trường để lựa chọn các chương trình xúc tiến phù hợp với đặc điểm từng nhóm nông sản và nhu cầu của thị trường. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đổi mới phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Xúc tiến thương mại không chỉ là cầu nối đưa nông sản đến với người tiêu dùng mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Khi đầu ra được mở rộng, hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định. Qua đó, tạo động lực để người dân, doanh nghiệp, HTX tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của Lạng Sơn.