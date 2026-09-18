Rộng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026, HLV U23 Việt Nam nói gì?

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với trận thắng U23 Philippines. Ảnh: Hoàng Hồ.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 2026, tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines 2-0 với các pha lập công của Thanh Nhàn và Lê Phát, qua đó sáng cửa góp mặt ở vòng tứ kết.

Phát biểu sau trận thắng U23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm vui: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường. Chiến thắng này cũng xin được dành cho khán giả Việt Nam”.

Dù thi đấu hay hơn đối thủ, nhưng phải đến phút 74, U23 Việt Nam mới có bàn mở tỷ số. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, việc đội tuyển U23 Philippines chủ động chơi lùi sâu với số đông cầu thủ bên phần sân nhà khiến các học trò của ông Vinh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

“Hết hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công làm sao kéo giãn hàng thủ đối phương, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp cho U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Bên cạnh kết quả chung cuộc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao màn trình diễn của Nguyễn Xuân Bắc: “Với tôi, cậu ấy hay. Năm nay là năm thứ 3 tôi làm việc với đội này. Ngay cả dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Xuân Bắc đã có tố chất thủ lĩnh, chững chạc qua từng giải đấu.

Màn trình diễn trong trận này cho thấy sự nỗ lực và khát khao của Xuân Bắc, đặc biệt là tình huống giành được bóng dẫn đến bàn thứ hai. Đó là sự nỗ lực, tôi đánh giá cao bạn ấy”.

Chiến thắng trước tuyển U23 Philippines giúp U23 Việt Nam có được 4 điểm sau hai lượt trận. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng kết quả này mang ý nghĩa quan trọng, tạo bước đệm về tinh thần trước thử thách cuối cùng tại vòng bảng ASIAD 2026.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem và phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang-sik đối đầu với Uzbekistan. Đây là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt.

Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết thêm.