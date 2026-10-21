Ronaldo vượt xa Messi ở cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng hay nhất thời đại

Khác với thông lệ đánh giá tổng thể sự nghiệp, cuộc bầu chọn trực tuyến này tôn vinh màn trình diễn đỉnh cao của từng cầu thủ trong chính mùa bóng mà họ chạm tay vào danh hiệu. Ví dụ như Ronaldo ở năm 2008 so tài với Messi năm 2012... Thậm chí Messi năm 2012 cũng có thể tranh tài với chính Messi phiên bản 2023...

Tính đến ngày 20/10, phiên bản Ronaldo năm 2008 đang hoàn toàn áp đảo cuộc đua khi chiếm tới 62% tổng số phiếu. Đó là giai đoạn thăng hoa tột bậc của chân sút người Bồ Đào Nha trong màu áo Man United, nơi anh lập cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, đồng thời đón nhận Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Đứng thứ hai là Lionel Messi phiên bản 2012 với 13% phiếu bầu. Đây được coi năm thi đấu kinh điển gắn liền với kỷ lục vô tiền khoáng hậu 91 bàn thắng trong một năm dương lịch của siêu sao Argentina. Xếp ngay sau đó là phiên bản Messi 2023 với 9%. Đó là năm đánh dấu đỉnh cao viên mãn sau chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar cùng đội tuyển Argentina.

Cách biệt lên tới 49% giữa Ronaldo 2008 và Messi 2012 được coi là khó san lấp. Nhưng vì đây là cuộc bầu chọn do NHM quyết định nên yếu tố cảm tính có thể đang lấn lướt các yếu tố khác. Ví dụ, CĐV MU hầu hết sẽ bầu chọn cho Ronaldo năm 2008.

Cũng phải kể ra yếu tố lượng người ủng hộ tiền đạo Argentina bị phân tán đáng kể qua nhiều cột mốc vĩ đại khác nhau vì Messi có tới 8 năm giành Quả Bóng Vàng. Ngược lại, khối người hâm mộ Ronaldo lại dành sự tập trung gần như tuyệt đối vào cột mốc 2008. Đó là lý do các phiên bản 2007 và 2016 của anh lần lượt chỉ nhận 7% và 2% tỷ lệ ủng hộ.

Danh sách ứng viên tham gia đua tranh cùng Ronaldo và Messi còn có Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario.

Cơ chế tổ chức của B.O.A.T. đánh dấu bước ngoặt so với quy trình thẩm định khắt khe truyền thống. Lần này, cổng bình chọn mở rộng tự do cho người hâm mộ toàn cầu theo phương thức có trả phí: mỗi lượt tương đương 1 euro (khoảng 29.000 đồng) và không giới hạn số lần tham gia. Cuộc đua dự kiến chính thức đóng cổng vào nửa đêm ngày 25/10, ngay trước thềm lễ trao giải tại London vào ngày 26/10.

Do tính chất thương mại và cơ chế bỏ phiếu vô hạn nên kết quả thực chất phản ánh mức độ chịu chi cùng khả năng huy động lực lượng của từng cộng đồng cổ động viên, hơn là một khảo sát mang tính chuyên môn đại diện cho toàn bộ giới túc cầu. Dù kết quả B.O.A.T. ra sao, cuộc so kè thế kỷ giữa Ronaldo và Messi vẫn chưa dừng lại.