Ronaldo vượt Messi ở cuộc đua 'Quả bóng vàng vĩ đại nhất'.

Đầu tháng này, nền tảng chính thức của giải thưởng Quả bóng Vàng mở cuộc bình chọn trực tuyến nhằm tìm ra phiên bản chiến thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử giải thưởng, với tên gọi B.O.A.T (Ballon d’Or Of All Time).

Danh sách gồm 10 huyền thoại từng ít nhất hai lần giành danh hiệu cá nhân danh giá này, trong đó có Ronaldo, Messi, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff và Alfredo Di Stefano.

Điểm đặc biệt là người tham gia không chỉ lựa chọn cầu thủ yêu thích mà còn phải xác định mùa giải đăng quang cụ thể. Người chiến thắng sẽ không nhận thêm giải thưởng Quả bóng Vàng nào mà chỉ được tôn vinh trong lịch sử trao giải.

Mỗi lượt bình chọn trực tuyến có giá 1 euro. Người tham gia còn có cơ hội nhận hai vé dự lễ trao giải năm nay vào ngày 27/10, cùng một bức ảnh đặc biệt chụp với chiếc Quả bóng Vàng. Đáng chú ý, người hâm mộ được phép bỏ phiếu nhiều lần, kể cả cho cùng một ứng viên, đồng thời có thể theo dõi tỷ lệ ủng hộ của từng mùa giải.

Messi và Ronaldo so kè trong cuộc đua B.O.A.T.

Theo số liệu trực tuyến, giải Quả bóng Vàng năm 2008 của Ronaldo đang dẫn đầu với 62% phiếu bầu. Đây là phần thưởng cá nhân đầu tiên trong tổng số năm lần đăng quang của siêu sao người Bồ Đào Nha, được trao sau mùa giải nổi bật trong màu áo Manchester United.

Trong khi đó, phiên bản Messi năm 2012 chỉ nhận 13% phiếu bầu. Thành tích này càng gây chú ý bởi năm 2012 gắn liền với một trong những giai đoạn ghi bàn đáng kinh ngạc nhất sự nghiệp của tiền đạo người Argentina.

Trong năm này, Messi ghi đến 91 bàn sau 69 lần ra sân, kỷ lục của một cầu thủ trong một năm dương lịch. Ngoài ra, M10 còn đồng thời góp thêm 22 kiến tạo.

Quả bóng Vàng năm 2023 của Messi đứng thứ hai trong số các mùa giải đăng quang của anh, với 9% phiếu bầu. Danh hiệu này đến sau khi Messi cùng tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Ronaldo năm 2007 với 7% và năm 2016 với 2%. Những lần đăng quang còn lại của cả hai siêu sao đều nhận dưới 1% hoặc chưa ghi nhận tỷ lệ đáng kể.

Dù vậy, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ quan điểm của toàn bộ người hâm mộ bóng đá, bởi cuộc bình chọn vẫn đang diễn ra và cho phép bỏ phiếu nhiều lần. Tuy nhiên, vẫn dễ dàng nhận thấy cuộc đua của hai siêu sao hàng đầu thế giới trong hai thập kỷ qua chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.