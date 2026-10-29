Ronaldo vượt Messi, ẵm danh hiệu Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

Cristiano Ronaldo đã giành BOAT (Ballon d’Or Of All Time), giải thưởng mới do tạp chí France Football thành lập nhằm tôn vinh Quả bóng vàng xuất sắc nhất lịch sử. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chiến thắng với danh hiệu năm 2008, khi anh còn khoác áo MU và cũng đăng quang Champions League - chức vô địch châu Âu gần nhất của đội bóng thành Manchester.

Tại kỳ bình chọn năm đó, siêu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng (2008, 2013, 2014, 2016 và 2017) đã đánh bại những cái tên lừng lẫy như Lionel Messi, Fernando Torres cùng Xavi Hernandez. Dĩ nhiên, đây chẳng phải danh hiệu cá nhân duy nhất mà anh sưu tập được trong năm 2008.

Danh hiệu năm 2008 của Ronaldo được người hâm mộ bầu chọn Quả bóng vàng mọi thời đại. Ảnh: ESPN

Ngôi sao sinh năm 1985 còn đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với 31 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh mùa đó (cũng là chiến thắng đầu tiên trong 4 lần anh được vinh danh với từ chân sút số 1 châu Âu; 3 lần còn lại các mùa 2010/11, 2013/14, 2014/15 với Real Madrid).

Tạp chí France Football đã đưa ra sự điều chỉnh về thể lệ bình chọn cho giải thưởng đặc biệt này. Thay vì để giới báo chí bỏ phiếu, ban tổ chức trao lại quyền lựa chọn Quả bóng vàng xuất sắc nhất cho cộng đồng người hâm mộ. Để góp mặt trong danh sách đề cử BOAT, mỗi cầu thủ bắt buộc phải từng tối thiểu 2 lần chạm tay vào Quả bóng vàng.

Tạp chí France Football đã đưa ra sự điều chỉnh về thể lệ bình chọn cho giải thưởng đặc biệt này.

Tiêu chí này khiến cuộc đua chỉ còn 10 cầu thủ: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Marco van Basten, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Kevin Keegan, Alfredo Di Stefano, Ronaldo Nazario và Karl-Heinz Rummenigge. Người hâm mộ có thể lựa chọn một lần giành Quả bóng vàng cụ thể của từng ứng viên để bỏ phiếu.

Chung cuộc, Quả bóng vàng năm 2008 của chân sút người Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại hai cột mốc năm 2012 và 2023 từ Lionel Messi. Hai siêu sao từng tạo nên cuộc đua song mã vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới trong thập niên trước đã thâu tóm toàn bộ 12 vị trí dẫn đầu ở danh sách bình chọn này.

Giải thưởng tiếp tục ghi nhận sự nghiệp của Ronaldo, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong đợt tập trung gần nhất, anh đã rời đội tuyển sau bất đồng với HLV Jorge Jesus và bị LĐBĐ Bồ Đào Nha đình chỉ 1 tháng.

Ronaldo là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.

Mặc dù vậy, tiền đạo 41 tuổi vẫn tiếp tục có tên trong danh sách tập trung ở đợt FIFA Days sắp tới, ngay sau thời điểm án phạt kỷ luật của anh chính thức khép lại vào ngày 30/10.