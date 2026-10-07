Ronaldo viết tâm tố HLV Jorge Jesus thất hứa

Cristiano Ronaldo vừa lên tiếng về sự cố khiến anh rời tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Trong tuyên bố dài, tiền đạo 41 tuổi lần đầu trình bày chi tiết phiên bản của mình về mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, đồng thời khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn chưa đóng lại.

Theo Ronaldo, ban đầu anh và HLV Jorge Jesus thống nhất kế hoạch để tiền đạo này không thi đấu trong hai trận gặp Na Uy và Đan Mạch nhằm kiểm soát thể trạng. Tuy nhiên, vào ngày Bồ Đào Nha đối đầu Na Uy, HLV Jesus bất ngờ thông báo Ronaldo sẽ được vào sân khoảng 30 phút.

Ronaldo sau đó khởi động từ đầu hiệp hai nhưng cuối cùng không được sử dụng. “Tôi khởi động từ đầu hiệp hai, nhìn từng phút trôi qua nhưng không được gọi vào sân. HLV đã không giữ lời với tôi”, Ronaldo nói.

Cristiano Ronaldo công khai cáo buộc HLV Jorge Jesus hai lần không giữ lời, nhưng khẳng định anh vẫn sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi chấp hành án phạt. Ảnh: Facebook Cristiano Ronaldo

Đây là điểm khởi đầu cho mâu thuẫn giữa đội trưởng Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus. Ronaldo cho biết sau đó hai bên có một cuộc họp với sự tham dự của Simao Coutinho, giám đốc thể thao CLB Al Nassr, nhằm thống nhất cách giải thích công khai sự việc.

Theo Ronaldo, một văn bản gồm 8 điểm đã được chuẩn bị. Nội dung nhấn mạnh rằng anh chưa bao giờ yêu cầu được thi đấu, luôn tôn trọng quyết định của HLV và việc Jesus yêu cầu anh khởi động nhưng không đưa vào sân là một sai lầm.

Ronaldo khẳng định thỏa thuận này không yêu cầu HLV Jesus phải xin lỗi anh. Tuy nhiên, những phát biểu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trước truyền thông sau đó lại hoàn toàn khác với những gì hai bên trao đổi trong cuộc họp.

“Đó là lần thứ hai ông ấy không giữ lời với tôi. Tôi quyết định rời đội tuyển mà không chờ đợi thêm những lời hứa có thể tiếp tục bị phá vỡ”, Ronaldo tuyên bố.

Sự việc khiến Ronaldo rời trại tập trung trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. HLV Jesus sau đó phủ nhận việc từng có thỏa thuận như Ronaldo đề cập, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đưa đội trưởng trở lại đội tuyển.

Ronaldo cũng thừa nhận hành động của mình có những hậu quả nghiêm trọng. Anh xin lỗi người hâm mộ vì không chào các CĐV sau trận đấu với Na Uy, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các đồng đội vì đã rời đội tuyển. Tiền đạo Al Nassr cho rằng trách nhiệm của một đội trưởng khiến hành động này càng đáng bị xem xét.

“Những hậu quả từ hành động của tôi cần được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và đưa ra hình thức xử phạt”, Ronaldo nói.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Ronaldo không xem sự cố này như lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi vẫn muốn tiếp tục cống hiến nếu đáp ứng được các điều kiện chuyên môn.

Ronaldo khẳng định sau khi chấp hành bất kỳ án phạt nào, nếu vẫn đủ thể lực, tiếp tục thi đấu và ghi bàn cho Al Nassr, anh sẽ sẵn sàng trở lại đội tuyển.

“Nếu tôi đủ thể lực, vẫn thi đấu cho CLB và ghi bàn, hy vọng là vậy, sau khi chấp hành bất kỳ án treo giò nào được đưa ra, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn như vậy, để thi đấu và giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia”, Ronaldo tuyên bố.

Như vậy, dù mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang xuất hiện vết nứt lớn, cánh cửa trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa khép lại. Với Ronaldo, mục tiêu dường như không chỉ là một trận chia tay trong màu áo đội tuyển, mà còn là tiếp tục chiến đấu nếu anh vẫn còn đủ khả năng đóng góp.