Ronaldo vẫn được gọi, nhưng luật chơi đã khác

Ronaldo tiếp tục được triệu tập trong danh sách đầu tiên của Jorge Jesus tại tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus bắt đầu nhiệm kỳ ở tuyển Bồ Đào Nha bằng một thông điệp khá rõ ràng. Ronaldo vẫn được triệu tập, vẫn là đội trưởng và vẫn nằm trong kế hoạch, nhưng vị thế đặc biệt của anh không đứng trên nguyên tắc chuyên môn.

“Ronaldo là một cầu thủ như tất cả những người khác. Nếu thể hiện tốt, cậu ấy sẽ chơi. Nếu không, cậu ấy sẽ không chơi”, HLV Jesus nói khi công bố danh sách hôm 18/9.

Khi được hỏi 5 Quả bóng vàng của CR7 có ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn hay không, ông trả lời ngắn gọn: “Không”.

Câu nói ấy đáng chú ý không phải vì Ronaldo sắp mất chỗ. Nó cho thấy cách HLV mới muốn định nghĩa lại vai trò của một cầu thủ đã gắn với tuyển Bồ Đào Nha hơn hai thập kỷ.

Ronaldo vẫn quan trọng, nhưng không còn là mặc định

Trong nhiều năm, câu hỏi lớn nhất quanh tuyển Bồ Đào Nha thường không phải Ronaldo có được triệu tập hay không, mà là đội tuyển phải xây dựng thế nào quanh anh.

Ở tuổi 41, câu hỏi ấy đang thay đổi.

Ronaldo vẫn ghi bàn, duy trì thể trạng tốt và giữ tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ. Nhưng Bồ Đào Nha hiện có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công. Goncalo Ramos, Rafael Leao, Joao Felix, Pedro Neto, Francisco Conceicao hay Fabio Silva đều mang tới những phẩm chất khác nhau, từ pressing, tốc độ cho tới khả năng di chuyển không bóng.

Điều đó khiến Ronaldo không còn đơn giản là lựa chọn duy nhất cho vị trí trung phong.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn có giá trị, nhưng tuyển Bồ Đào Nha cũng phải chuẩn bị cho giai đoạn hậu CR7.

Jesus hiểu rõ giá trị của CR7, nhưng ông cũng phải giải quyết một bài toán khác: làm sao sử dụng Ronaldo mà không khiến hệ thống trở nên phụ thuộc vào anh. Một tiền đạo 41 tuổi có thể vẫn quyết định trận đấu bằng một khoảnh khắc, nhưng khó được sử dụng giống như khi anh 31 hay 35 tuổi.

Bởi vậy, tuyên bố của Jesus không nên được hiểu như một động thái gây sức ép. Nó giống một cách xác lập trật tự mới hơn: Ronaldo vẫn ở đó, nhưng suất thi đấu phải phù hợp với từng trận, từng đối thủ và trạng thái thể lực.

Bồ Đào Nha phải chuẩn bị cho thời kỳ hậu Ronaldo

Mật độ thi đấu tại Nations League khiến vấn đề càng rõ. Bồ Đào Nha phải chơi bốn trận trong vòng 11 ngày, buộc Jesus phải xoay vòng và tính toán tải vận động.

Trong bối cảnh đó, việc Ronaldo không đá đủ 90 phút hay thậm chí ngồi dự bị ở một số trận sẽ không còn là câu chuyện gây sốc như trước. Nó có thể đơn giản là một phần của kế hoạch.

Bồ Đào Nha cũng không thể chỉ nghĩ cho hiện tại. World Cup 2026 đã khép lại, Euro 2028 là mục tiêu tiếp theo và quá trình chuyển giao thế hệ gần như không thể tránh khỏi. Jesus cần vừa tận dụng kinh nghiệm của Ronaldo, vừa chuẩn bị một đội tuyển có thể vận hành mà không phụ thuộc vào anh.

Đây mới là phần khó nhất.

HLV Jorge Jesus khẳng định 5 Quả bóng vàng không đảm bảo suất đá chính cho CR7.

Loại Ronaldo ngay lập tức sẽ là quyết định cực đoan và không cần thiết khi anh vẫn còn giá trị. Nhưng tiếp tục xây toàn bộ hệ thống quanh một cầu thủ 41 tuổi cũng mang nhiều rủi ro. Cách hợp lý hơn là giảm dần mức độ phụ thuộc, đồng thời giữ CR7 ở vai trò mà anh có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất.

Điều đó có thể là đá chính ở một số trận, vào sân trong hiệp hai ở những trận khác hoặc được nghỉ khi lịch thi đấu quá dày. Quan trọng hơn, tuyển Bồ Đào Nha phải học cách chiến thắng cả khi Ronaldo không có mặt trên sân.

Vì thế, phát biểu đầu tiên của Jorge Jesus thực chất nói nhiều hơn chuyện ai đá chính. Nó cho thấy tuyển Bồ Đào Nha đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp mà Ronaldo vẫn là một phần quan trọng, nhưng không còn là trung tâm mặc định của mọi quyết định.

Ở tuổi 41, CR7 không còn phải chứng minh anh từng vĩ đại đến đâu. Thử thách lúc này đơn giản hơn nhưng cũng khó hơn: chứng minh anh vẫn đủ phù hợp với một đội tuyển đang chuẩn bị sống mà không có mình.