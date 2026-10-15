Ronaldo vẫn dùng điện thoại đã hơn 3 năm tuổi

Hình ảnh mới nhất trên Facebook cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện cùng chiếc iPhone 15 Pro.

Trong bài đăng mới trên Facebook cá nhân với dòng trạng thái “Quay lại làm việc”, Cristiano Ronaldo xuất hiện trong trang phục thể thao màu đen, tay cầm một chiếc smartphone có cụm camera sau gồm ba ống kính. Thiết kế này tương đồng với dòng iPhone Pro của Apple.

Dựa trên hình ảnh, chiếc điện thoại này nhiều khả năng là iPhone 15 Pro. Nếu nhận định này chính xác, đây là mẫu smartphone được Apple giới thiệu vào tháng 9/2023, đồng nghĩa thiết bị đã có tuổi đời hơn 3 năm tính đến thời điểm viết bài.

Chi tiết trên nhanh chóng trở thành chủ đề đáng chú ý bởi Ronaldo là một trong những vận động viên nổi tiếng và giàu có nhất thế giới. Với khả năng tài chính của mình, việc sở hữu những mẫu smartphone cao cấp mới nhất gần như không phải trở ngại đối với ngôi sao đang thi đấu cho CLB Al Nassr.

Ronaldo sử dụng chiếc Huawei Mate 10 Porsche Design vào năm 2021. Ảnh: The Sun.

Theo thống kê của Forbes, Cristiano Ronaldo thuộc top những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026, với ước tính doanh thu 300 triệu USD/năm, chưa tính thuế và phí đại diện. Trong đó, 235 triệu USD đến từ hợp đồng thi đấu với Al Nassr, còn 65 triệu USD đến từ quảng cáo, hợp tác thương hiệu và các hoạt động kinh doanh.

Forbes ước tính khối tài sản ròng của CR7 đạt khoảng 1,2 tỷ USD, đưa anh trở thành một trong số ít vận động viên còn thi đấu sở hữu tài sản vượt mốc tỷ USD.

Đây không phải lần đầu thói quen sử dụng điện thoại của Ronaldo thu hút sự chú ý. Năm 2021, khi trở lại Manchester United, anh từng được bắt gặp sử dụng Huawei Mate 10 Porsche Design, mẫu smartphone ra mắt năm 2017. Thời điểm đó, việc một cầu thủ có thu nhập rất cao vẫn sử dụng thiết bị đã nhiều năm tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Đến tháng 10/2022, Ronaldo được ghi nhận chuyển sang dùng iPhone 13 Pro Max, vốn ra mắt từ cuối năm 2021. Sự thay đổi này cho thấy anh không nhất thiết phải chạy theo những mẫu smartphone mới nhất, ngay cả khi các thế hệ kế tiếp đã xuất hiện trên thị trường.

Anh chính thức gắn bó với Apple khi chuyển sang dùng chiếc iPhone 13 Pro Max vào 10/2022. Ảnh: Dailymail.

Theo một số nguồn tin, Ronaldo không phải cầu thủ quan tâm nhiều đến các sản phẩm công nghệ. Năm 2020, anh cũng từng bị bắt gặp sử dụng chiếc iPod Shuffle (gen 4) và tai nghe có dây để nghe nhạc. Apple giới thiệu máy nghe nhạc này từ năm 2010 với các tính năng giới hạn, không có màn hình hiển thị, bộ nhớ tối đa chỉ 4 GB.

Hiện tại, chưa có cơ sở để khẳng định anh lựa chọn điện thoại vì muốn tiết kiệm hay theo đuổi lối sống tối giản. Tuy nhiên, việc anh tiếp tục sử dụng một thiết bị ra mắt từ năm 2023 vẫn là chi tiết thú vị, cho thấy những người nổi tiếng không phải ai cũng nâng cấp smartphone liên tục.