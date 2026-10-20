Ronaldo và Roberto Carlos bắt tay trong thương vụ 76 triệu euro

Ronaldo Nazario và Roberto Carlos cùng tham gia nhóm đầu tư vào Inter de Limeira tại Brazil.

Theo AS, Ronaldo Nazario và Roberto Carlos tham gia nhóm cổ đông mới của Inter de Limeira, đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại Serie B Brazil mùa 2027. Thương vụ được hoàn tất sau gần hai tháng đàm phán, mở ra giai đoạn mới cho CLB từng nhiều năm chật vật vì khó khăn tài chính.

Hồi cuối tháng 8, các thành viên Inter de Limeira thông qua đề xuất chuyển đổi mô hình sở hữu với 53 phiếu thuận và một phiếu chống. Theo thỏa thuận, nhóm đầu tư có sự tham gia của Ronaldo và Roberto Carlos nắm 80% cổ phần công ty bóng đá mới, hoạt động theo mô hình SAF. CLB giữ lại 20% cổ phần còn lại.

Kế hoạch đầu tư 76 triệu euro

Đứng đầu nhóm đầu tư là doanh nhân Enrico Ambrogini. Ngoài Ronaldo và Roberto Carlos, dự án còn có sự góp mặt của Hoàng tử Saudi Arabia Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud cùng một đối tác đến từ châu Phi.

Theo Globo Esporte, nhóm cổ đông mới dự kiến đầu tư tối đa 76 triệu euro trong 10 năm. Khoản tiền sẽ được phân bổ theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đội bóng.

Các nhà đầu tư cam kết rót ít nhất 31 triệu euro trong 15 năm. Riêng giai đoạn 2026-2027, khoảng 3,3 triệu euro sẽ được sử dụng để tái cấu trúc bộ máy, giải quyết các khoản nợ và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ambrogini cho biết nhóm cổ đông muốn xây dựng một CLB có khả năng tự chủ tài chính, thay vì liên tục phụ thuộc vào tiền của nhà đầu tư. Ông cũng khẳng định Ronaldo và Roberto Carlos đều quan tâm đến kế hoạch phát triển dài hạn của Inter de Limeira.

Ronaldo từng sở hữu Cruzeiro và Real Valladolid trước khi tham gia dự án mới cùng Roberto Carlos.

Sự tham gia của hai cựu danh thủ giúp dự án nhận được nhiều chú ý. Ronaldo từng có kinh nghiệm sở hữu và điều hành CLB sau thời gian đầu tư vào Cruzeiro tại Brazil và Real Valladolid ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, Roberto Carlos lần đầu góp mặt trong một dự án bóng đá có quy mô đáng kể tại quê nhà.

Tham vọng trở lại Serie A Brazil

Mục tiêu của nhóm chủ sở hữu mới là đưa Inter de Limeira trở lại Serie A, hạng đấu cao nhất của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, đội bóng cần giải quyết nhiều vấn đề trước khi nghĩ đến chuyện cạnh tranh suất thăng hạng.

Inter de Limeira từng có thời gian góp mặt ở giải VĐQG Brazil nhưng sa sút trong những năm gần đây. Nguồn thu hạn chế khiến CLB gặp khó khăn trong việc duy trì đội hình và đáp ứng chi phí vận hành.

Chủ tịch Inter de Limeira, Danilo Mauf, thừa nhận đội bóng cần thêm nguồn lực tài chính để phát triển. Theo ông, ngay cả khi thi đấu ở Serie C, ngân sách hoạt động cũng đã là gánh nặng lớn. Việc lên Serie B đồng nghĩa chi phí dành cho nhân sự, di chuyển và tổ chức thi đấu tiếp tục tăng.

Với nguồn vốn mới, Inter de Limeira dự kiến cải tổ bộ máy quản lý, nâng cấp lực lượng và tìm kiếm thêm các nguồn thu thương mại. Ban lãnh đạo cũng muốn xây dựng nền tảng tài chính ổn định để đội bóng không rơi vào tình trạng chi tiêu vượt khả năng như trước.

Đối với Ronaldo, thương vụ tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cựu tiền đạo Brazil với lĩnh vực sở hữu CLB. Sau khi rời Cruzeiro và Real Valladolid, ông có thêm cơ hội tham gia một dự án tại quê nhà, lần này cùng người đồng đội cũ Roberto Carlos.

Dù vậy, khoản đầu tư 76 triệu euro mới là kế hoạch dài hạn của cả nhóm cổ đông, không phải số tiền được giải ngân ngay lập tức. Khả năng trở lại Serie A của Inter de Limeira sẽ phụ thuộc vào hiệu quả quản lý, chính sách chuyển nhượng và tiến độ thực hiện các cam kết tài chính.