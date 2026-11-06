Ronaldo và nỗi đau lớn nhất sự nghiệp

Nhưng trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao này vẫn tồn tại một khoảng trống lớn nhất khi đặt bên cạnh nhiều huyền thoại khác. Đó là anh chưa bao giờ vô địch World Cup, dù đã có tới sáu lần tham dự và ghi 11 bàn thắng ở sân chơi danh giá nhất bóng đá thế giới.

Ronaldo bắt đầu hành trình World Cup tại Đức năm 2006. Khi ấy, anh mới 21 tuổi, là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá thế giới. Bồ Đào Nha tiến đến bán kết và giành vị trí thứ tư chung cuộc. Đó cũng là thành tích tốt nhất của Ronaldo tại World Cup trong suốt sáu lần góp mặt. Một khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng không ai nghĩ rằng hai thập kỷ sau, chiếc cúp vàng vẫn nằm ngoài tầm tay của anh.

Cristiano Ronaldo đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, khép lại hành trình quốc tế kéo dài 23 năm với hàng loạt kỷ lục chưa từng có. Ảnh: Reuters

Tại Nam Phi năm 2010 và Brazil năm 2014, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đều không thể tiến sâu. Đặc biệt, World Cup 2014 là giải đấu đáng quên khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng. Ronaldo khi ấy đã là ngôi sao hàng đầu thế giới, giành Quả bóng vàng, nhưng vẫn không thể giúp đội tuyển vượt qua những khó khăn ở sân chơi lớn nhất.

World Cup 2018 tại Nga từng mang đến hy vọng lớn nhất. Ronaldo lập hat-trick trong trận hòa 3-3 trước Tây Ban Nha, một trong những màn trình diễn cá nhân đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu. Nhưng Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại trước Uruguay. Bốn năm sau tại Qatar, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup liên tiếp, nhưng đội tuyển lại bị Morocco loại ở tứ kết.

Đến World Cup 2026, Ronaldo viết thêm một trang lịch sử khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn tại sáu kỳ World Cup. Anh có 3 bàn thắng ở giải đấu này, nâng tổng thành tích lên 11 bàn sau 27 trận. Tuy nhiên, hành trình cuối cùng của Ronaldo trên sân khấu World Cup khép lại bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Anh rời sân với nỗi buồn của một người đã dành cả sự nghiệp để theo đuổi giấc mơ vô địch thế giới nhưng không thể hoàn thành.

Điều đặc biệt là Ronaldo không thiếu danh hiệu trong màu áo đội tuyển. Anh cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025. Những thành công ấy đưa Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử. Nhưng World Cup vẫn là một câu chuyện khác. Một chức vô địch châu Âu không thể thay thế chiếc cúp vàng mà mọi cầu thủ đều mơ ước được nâng cao ít nhất một lần trong đời.

Theo thống kê của FIFA, Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, đều là những kỷ lục thế giới ở cấp đội tuyển nam. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại sáu kỳ World Cup. Những con số ấy đủ để khẳng định vị thế đặc biệt của Ronaldo, nhưng không thể xóa đi sự thật rằng anh chưa từng đứng trên đỉnh thế giới.

Ronaldo từng nói sau thất bại trước Tây Ban Nha rằng anh đã làm tất cả những gì có thể và rời giải đấu với lương tâm thanh thản. Đó là cách một huyền thoại chấp nhận thực tế sau hơn hai thập kỷ theo đuổi giấc mơ. Anh đã có EURO, Nations League, những Quả bóng vàng và hàng loạt kỷ lục cá nhân, nhưng World Cup vẫn là danh hiệu không bao giờ có trong bộ sưu tập.

Có những cầu thủ được nhớ đến bởi những chiếc cúp họ giành được, nhưng cũng có những huyền thoại được nhắc tên bởi những giấc mơ chưa thành hiện thực. Ronaldo thuộc cả hai nhóm ấy. Anh đã đưa Bồ Đào Nha đến những đỉnh cao chưa từng có, nhưng giấc mơ World Cup vẫn mãi là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.