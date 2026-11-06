Ronaldo và Messi: Từ sân cỏ đến khối tài sản khổng lồ sau khi chia tay đội tuyển

Đây là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên của hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Chỉ vài tuần sau khi Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo cũng đưa ra quyết định tương tự.

Huyền thoại người Bồ Đào Nha, 41 tuổi, sẽ không còn thi đấu cho đội tuyển sau khi rời khỏi đội bóng vì những bất đồng nội bộ. Anh chia sẻ thông tin này trong một video đầy cảm xúc trên mạng xã hội, sau cuộc đối đầu với HLV trưởng Jorge Jesus.

Trong khi đó, Messi, 39 tuổi, khép lại hành trình quốc tế bằng một cái kết như trong truyện cổ tích, với trận giao hữu gặp Benin trên sân vận động chật kín khán giả ở Buenos Aires. Anh ghi một bàn và có hai pha kiến tạo, trước khi vẫy tay chào tạm biệt những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Messi giã từ đội tuyển trước Ronaldo. Ảnh: AFA

Ngoài sân cỏ, cả hai đã tích lũy khối tài sản khổng lồ nhờ sự nghiệp bóng đá lẫy lừng cùng những hoạt động kinh doanh thành công. Họ cũng biết cách kết hợp chế độ làm việc và tập luyện cực kỳ nghiêm túc với cuộc sống hôn nhân và gia đình đông con.

Đấu trường quốc tế

Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo và Messi đều là những cỗ máy ghi bàn. Được thúc đẩy bởi khát vọng chinh phục những danh hiệu lớn, cuộc cạnh tranh giữa họ vẫn tiếp diễn ngay cả khi cả hai đã trở thành những ngôi sao kỳ cựu của bóng đá thế giới.

Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 18 tuổi, vào năm 2005, trong trận đấu với Hungary. Tuy nhiên, anh bị truất quyền thi đấu chỉ 47 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Màn ra mắt của Ronaldo lại mang ý nghĩa của một cuộc chuyển giao thế hệ. Cũng ở tuổi 18, anh vào sân thay huyền thoại Bồ Đào Nha Luis Figo ở vị trí tiền đạo cánh trái trong trận đấu với Kazakhstan.

Ronaldo chưa vô địch World Cup. Ảnh: Reuters

Messi có tổng cộng 208 lần khoác áo đội tuyển Argentina và ghi 126 bàn thắng trong sự nghiệp quốc tế. Ronaldo vượt qua những con số đó với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Messi đã đạt được một thành tựu mà Ronaldo chưa thể chạm tới, đó là vô địch World Cup năm 2022. Danh hiệu quốc tế lớn nhất của Ronaldo đến vào năm 2016, khi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp với tỷ số 1-0 để đăng quang EURO.

Ở phương diện cá nhân, Messi đã giành Quả bóng vàng với kỷ lục tám lần, trong khi Ronaldo có năm lần được vinh danh với giải thưởng danh giá này.

Khả năng kinh doanh

Cả hai cầu thủ đều nhận được những khoản lương khổng lồ từ các câu lạc bộ từng khoác áo, trong đó có Barcelona, Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al Nassr.

Tuy nhiên, hợp đồng của Ronaldo với đội bóng Saudi Arabia thực sự đáng kinh ngạc. Năm 2025, anh ký gia hạn hợp đồng với giá trị tối thiểu 492 triệu bảng Anh trong hai năm. Đây là bản hợp đồng có giá trị lớn nhất từng được trao cho một cầu thủ bóng đá, đồng thời giúp tài sản ròng của Ronaldo vượt mốc 1 tỷ bảng Anh.

Đầu năm nay, Messi cũng được cho là đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú. Tuy nhiên, khối tài sản của anh chủ yếu đến từ những hoạt động kinh doanh và đầu tư khôn ngoan. Đế chế kinh doanh toàn cầu của Messi được cho là có giá trị khoảng 830 triệu bảng Anh.

Anh sở hữu cổ phần tại bốn câu lạc bộ bóng đá, gồm các đội bóng Tây Ban Nha UE Cornellà và CD Eldense, câu lạc bộ Deportivo LSM của Uruguay, cũng như Inter Miami sau khi anh giải nghệ.

Danh mục bất động sản của Messi còn có một số khách sạn tại những địa điểm như Ibiza và Andorra. Adidas cũng đã ký với Messi một hợp đồng trọn đời, qua đó tiếp tục giúp anh gia tăng tài sản.

Trong cuộc trò chuyện tại Diễn đàn Kinh doanh châu Mỹ năm ngoái, Messi chia sẻ: “Kinh doanh là lĩnh vực khiến tôi quan tâm. Tôi muốn tiếp tục học hỏi bởi tôi biết mình chưa biết gì và mới chỉ bắt đầu.”

Ronaldo gần đây đầu tư tiền vào Almeria, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh còn tham gia nhiều lĩnh vực khác. Năm 2025, Ronaldo hợp tác với nhà làm phim người Anh Matthew Vaughn để thành lập hãng phim.

Trước khi nuôi tham vọng trở thành ông trùm điện ảnh, Ronaldo đã ra mắt kênh YouTube chính thức vào năm 2024. Kể từ khi ra mắt, Ronaldo đã xuất hiện trong các video cùng MrBeast, trò chuyện về bóng đá với Rio Ferdinand và mang đến cho người hâm mộ cái nhìn về cuộc sống của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới.

Ronaldo cũng sở hữu một chuỗi khách sạn trên toàn cầu. Các khách sạn Pestana CR7 đã có mặt tại Lisbon, Funchal, Madrid, New York và Marrakech. Năm 2027, thương hiệu này dự kiến mở thêm các khu nghỉ dưỡng tại Paris, Riyadh và Vương quốc Anh.

Những bộ sưu tập xe hơi

Ronaldo đã chi một phần đáng kể tài sản để xây dựng bộ sưu tập xe hơi đáng kinh ngạc. Theo thống kê gần nhất, gara xe của anh được cho là có giá trị khoảng 100 triệu bảng Anh. Bộ sưu tập có chiếc Bugatti Centodieci cực hiếm, trị giá lên tới 12,5 triệu bảng Anh.

Chỉ có 10 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, siêu xe sở hữu động cơ công suất 1.600 mã lực này nằm cùng gara với chiếc Bugatti Chiron trị giá 5 triệu bảng và Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse trị giá 2,5 triệu bảng.

Cựu ngôi sao Manchester United còn sở hữu chiếc Ferrari SP3 Daytona tuyệt đẹp, có giá trị lên tới 6 triệu bảng, cùng mẫu Ferrari Monza SP1 mui trần trị giá khoảng 5 triệu bảng.

Bên cạnh đó là chiếc SUV phục vụ những chuyến đi thường ngày cùng gia đình – Ferrari Purosangue trị giá 500.000 bảng – và một chiếc Ferrari 599 GTO cổ điển có giá khoảng 1 triệu bảng.

Nếu những chiếc xe ấy vẫn chưa đủ khiến những người đam mê tốc độ phải choáng ngợp, Ronaldo còn sở hữu Mercedes-AMG ONE, mẫu xe được thiết kế để vận hành trên đường đua, có giá 2,4 triệu bảng và sử dụng động cơ công nghệ Formula 1.

Bộ sưu tập xe của Messi được cho là có giá trị khoảng 500 triệu bảng Anh, trong đó có chiếc Pagani Zonda cực hiếm trị giá 4 triệu bảng. Tuy nhiên, chiếc xe ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của anh là Ferrari 335 S Spider Scaglietti, được mua với giá 28 triệu bảng.

Theo thông tin được công bố, Messi đã vượt qua Ronaldo trong cuộc đua sở hữu chiếc xe này. Sự cạnh tranh giữa hai siêu sao thậm chí còn lan từ sân cỏ sang cả những phiên đấu giá xe hơi. Bên cạnh các siêu xe, Messi cũng ưa chuộng những thương hiệu như Audi, Land Rover và Mercedes.

Những người phụ nữ bên cạnh hai siêu sao

Messi và vợ Antonela Roccuzzo quen biết nhau từ khi còn nhỏ, khi cả hai cùng lớn lên tại quê nhà Rosario, Argentina. Hai người gặp lại nhau vào năm 2000, sau khi một người bạn của Antonela qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Khi biết tin, Messi lúc đó mới 19 tuổi đã bay trở về để an ủi Antonela. Tình cảm giữa hai người nhanh chóng nảy nở từ đó. Họ kết hôn năm 2017 trong một buổi lễ được truyền thông Argentina gọi là “Đám cưới thế kỷ”. Cặp đôi có ba người con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Tuy nhiên, Antonela cũng xây dựng sự nghiệp riêng cho mình.

Năm 2014, cô ra mắt thương hiệu thời trang trẻ em cao cấp Enfans. Antonela cũng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thời trang của những thương hiệu nổi tiếng như Alo Yoga, Tiffany & Co., Louis Vuitton, Guerlain và Lancôme.

Trong khi đó, Ronaldo gặp Georgina Rodriguez khi cô làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid vào năm 2016. Từ một nhân viên bán hàng, Georgina đã trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất gắn liền với các ngôi sao bóng đá, một phần nhờ chương trình truyền hình thực tế trên Netflix mang tên I Am Georgina.

Tháng 8 vừa qua, cặp đôi cuối cùng đã tổ chức lễ cưới trong một buổi lễ riêng tư tại nhà riêng ở Cascais. Buổi lễ chỉ có sự tham dự của các con và bốn người làm chứng.

Hiện tại, Ronaldo và Georgina cùng nuôi dạy năm người con tại Riyadh, Saudi Arabia, gồm Cristiano Ronaldo Jr, cặp song sinh Eva và Mateo, cùng hai con gái Alana Martina và Bella Esmeralda.