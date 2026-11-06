Ronaldo và Messi: Hai cái kết trái ngược

Họ cùng chinh phục những kỷ lục, giành vô số danh hiệu và trở thành biểu tượng của hai nền bóng đá hàng đầu thế giới. Nhưng khi khép lại sự nghiệp quốc tế trong năm 2026, hai siêu sao lại có những lời chia tay rất khác nhau. Messi được Argentina tổ chức buổi tri ân đầy cảm xúc, còn Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau những tranh cãi với HLV trưởng.

Messi đã có một lời chia tay mà nhiều cầu thủ mơ ước. Trong trận đấu cuối cùng khoác áo Argentina tại Buenos Aires, siêu sao 39 tuổi ghi bàn và kiến tạo hai lần, góp công vào chiến thắng 3-0 trước Benin. Đó không đơn thuần là một trận đấu giao hữu, mà còn là dịp để người hâm mộ Argentina tôn vinh cầu thủ đã đưa đội tuyển trở lại đỉnh cao thế giới.

Messi khép lại sự nghiệp ở đội tuyển bằng trận đấu tri ân. Ảnh: AFA

Những hình ảnh Messi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc. Sau nhiều năm chịu sức ép và những lời chỉ trích, anh rời đội tuyển trong sự thừa nhận rộng rãi về những đóng góp của mình. Messi khép lại hành trình quốc tế với 208 lần ra sân và 126 bàn thắng, cùng bộ sưu tập danh hiệu nổi bật gồm World Cup 2022, hai chức vô địch Copa America và những thành công khác cùng Argentina.

Câu chuyện của Ronaldo lại mang màu sắc khác. Ngày 5/11, đội trưởng Bồ Đào Nha tuyên bố chia tay đội tuyển sau 23 năm cống hiến. Anh để lại những con số đồ sộ: 234 lần ra sân, 146 bàn thắng, cùng chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League năm 2019, 2025. Đây là những kỷ lục đáng kinh ngạc, đủ để khẳng định vị trí đặc biệt của Ronaldo trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, điều khiến lời chia tay của Ronaldo trở nên khác biệt nằm ở hoàn cảnh. Theo hãng tin AP và BBC, mối quan hệ giữa anh với HLV Jorge Jesus đã rơi vào căng thẳng sau khi Ronaldo không được sử dụng trong trận gặp Na Uy và biết rằng mình không nằm trong kế hoạch đá chính ở trận tiếp theo. Siêu sao 41 tuổi sau đó rời đợt tập trung đội tuyển, trước khi những tranh cãi tiếp tục xuất hiện trên truyền thông. Anh bị xử phạt và phải lên tiếng về trách nhiệm của bản thân trong sự việc.

Trong khi Messi được chia tay bằng một trận đấu có bàn thắng, những tiếng reo hò và sự tri ân từ khán đài, Ronaldo lại tuyên bố dừng lại sau một giai đoạn đầy bất đồng. Trận đấu cuối cùng của anh cho Bồ Đào Nha diễn ra từ ngày 24/9, trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales. Ronaldo không có thêm một lần ra sân chính thức để khép lại hành trình 23 năm trong màu áo đội tuyển.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi từng tạo nên cuộc cạnh tranh vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Ảnh: Reuters

Sự khác biệt ấy không thể xóa nhòa những gì hai cầu thủ đã làm được. Messi trải qua giai đoạn muốn chia tay đội tuyển sau thất bại ở chung kết Copa America 2016, trước khi trở lại và chinh phục những danh hiệu lớn nhất. Ronaldo cũng từng nhiều lần đối diện thất bại cay đắng, nhưng vẫn đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử. Cả hai đều có những thời điểm khó khăn, những tranh luận về vai trò và tầm ảnh hưởng đối với đội tuyển.

Sau cùng, Messi và Ronaldo không cần một cái kết giống nhau để được ghi nhận. Một người rời đi trong bầu không khí tôn vinh, người còn lại khép lại hành trình giữa những tranh cãi. Nhưng họ có chung một di sản là biến cuộc cạnh tranh cá nhân thành động lực thúc đẩy bóng đá thế giới trong hơn hai thập kỷ. Và khi cả hai không còn khoác áo đội tuyển, người hâm mộ mới thực sự cảm nhận được một kỷ nguyên đặc biệt đã đi đến hồi kết.