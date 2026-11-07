Ronaldo và lời chia tay ấn tượng

Một clip dài 5 phút đã chấm dứt hành trình của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Đích thân CR7 đọc bức tâm thư như một lời cảm ơn cuối cùng trước khi chia tay. Hành trình vĩ đại của Ronaldo đã kết thúc theo cái cách đơn giản nhất có thể. Chẳng có pháo hoa như ở Buenos Aires, cũng chẳng có tiếng tung hô của hàng chục nghìn cổ động viên. Chỉ có một mình Ronaldo ngồi đó, cô độc, đọc bức thư chia tay, với những hình ảnh về một hành trình huyền thoại chạy trên màn hình. Anh viết cho người dân Bồ Đào Nha, cho đội tuyển quốc gia, cho đồng đội của mình, cho gia đình mình và cho chính bản thân. Đó là sự chia sẻ đến tột cùng. Ở đó không có một siêu sao, một GOAT nào cả, chỉ đơn giản là một cầu thủ đầy tự hào và hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo của Tổ quốc. “Ngày hôm nay, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia, chiếc áo thuộc về tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng suốt 23 năm qua, tôi có đặc ân và trách nhiệm khoác lên mình chiếc áo ấy, chiến đấu vì nó, mang nó đi khắp thế giới. Hôm nay, tôi trao nó lại cho thế hệ tương lai... Tôi nhìn thấy những người Bồ Đào Nha xa xứ, những người mà trong 90 phút bóng đá, đã cảm thấy quê hương như gần mình hơn một chút...”.

Khi đọc lại bức thư ấy, nó không chỉ là một lời tri ân nơi đã đưa Ronaldo lên đỉnh cao thế giới, nó còn là nguồn cảm hứng, tạo động lực cho cả một thế hệ, một hình mẫu mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn học tập: “Tôi cũng từng mắc sai lầm. Tôi cũng từng chịu đựng những nỗi đau. Cũng có những thời điểm tôi không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha những điều họ hằng mong đợi. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc... Nếu đã có lúc tôi khiến các bạn hạnh phúc, nếu một bàn thắng của tôi từng khiến các bạn ôm chầm lấy một ai đó, tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống, hay cảm thấy tự hào về đất nước mình, thì tất cả những gì tôi trải qua đều xứng đáng... Bồ Đào Nha sẽ luôn cần những đứa trẻ dám mơ ước, những cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, những thế hệ mới tin rằng họ có thể chạm đến những nơi chưa ai từng đặt chân tới”... Ronaldo không chỉ là một cầu thủ nữa. Anh là biểu tượng và lời chia tay của anh cũng là một lời tuyên ngôn, một triết lý sống để đạt tới đỉnh cao. Mà đỉnh cao ấy là để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, Tổ quốc mình.

Ronaldo nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, có lẽ không chỉ vì anh hết động lực. Bởi với anh, ở cái tuổi 41, khát vọng chinh phục vẫn còn cháy bỏng, những mục tiêu vẫn được đặt ra để chiến thắng. Điều khiến CR7 dừng lại có lẽ là cảm xúc bị tổn thương, sự kiêu ngạo của một huyền thoại bị chà đạp. Ở đây, người tạo ra nguyên nhân chính là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Jorge Jesus. Một lời hứa đưa anh vào sân (trước trận đấu gặp Na Uy hồi cuối tháng 9-2026), chỉ đạo Ronaldo ra khởi động nhưng lại không cho anh thi đấu, nó đánh vào sự ngạo nghễ, niềm tin của một cầu thủ còn hơn cả một huyền thoại của đội tuyển. Tiếp sau đó, Ronaldo bỏ trại tập huấn, xin lỗi và chấp nhận án phạt, đồng thời đưa tất cả câu chuyện ra ánh sáng, cáo buộc Jorge Jesus bội tín, yêu cầu ông cũng phải xin lỗi. HLV trưởng đội tuyển quốc gia có quyền làm những gì chức vụ cho phép, nhưng nếu như Jorge Jesus chỉ cần đưa Ronaldo vào sân như lời hứa, dù chỉ 5-10 phút thôi, câu chuyện đã khác đi, đội tuyển Bồ Đào Nha đã không mất CR7 theo cách như thế này.

Sau khi Messi chia tay đội tuyển Argentina, ít nhất thế giới còn được chiêm ngưỡng huyền thoại còn lại chơi bóng ở cấp độ đội tuyển. Quan trọng hơn, Ronaldo không phải đọc bức thư chia tay cô độc trong gian phòng trống, với những thước phim tư liệu đơn giản, khi mà đáng lẽ ra nó phải được anh nói trên sân vận động hàng chục nghìn khán giả, với pháo hoa tri ân rực sáng bầu trời bán đảo Iberia.

Những lời nói của Ronaldo không chỉ khiến người Bồ Đào Nha rơi lệ, ngay cả những đối thủ của anh, hay những người ghét anh, anti-fan của anh cũng phải khựng lại, phải mềm lòng. Còn ở Việt Nam, có những đứa trẻ lặng lẽ ôm áo thần tượng Ronaldo vào lòng.

Jorge Jesus liệu có nghe bức tâm thư này, có cảm thấy nghẹn trong cổ họng vì một quyết định không đáng để đánh đổi. Những ngày tới, khi đội tuyển Bồ Đào Nha tập trung trở lại, những lời của Ronaldo hôm nay sẽ khiến không khí ở đây ra sao, khi bất kỳ ai có lẽ cũng cay mắt khi nhớ về những lời gan ruột của CR7: “Tôi đã dành cả cuộc đời để nỗ lực trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu rằng, chiến thắng lớn nhất của mình là được xứng đáng khoác áo đội tuyển của đất nước tuyệt vời nhất thế giới”.

Chiếc áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có người thay thế. Nhưng nó đã hoàn toàn thuộc về anh, giống như số 10 ở đội tuyển Argentina vậy. Và nếu cổ động viên của CR7 có một mong ước nào đó thì có lẽ họ cũng sẽ nhớ tới Messi. Ngôi sao Messi từng hai lần nói lời chia tay đội tuyển Argentina rồi lại trở về. Nhưng khi đã 41 tuổi, với những tổn thương cảm xúc đang trải qua, mong ước CR7 trở lại e là không thể. Chỉ còn một cơ hội để được nhìn thấy siêu sao Ronaldo khoác áo đội tuyển quốc gia: Trận đấu tôn vinh theo đúng cách anh đã cống hiến cho Bồ Đào Nha. Nhưng đó là khi nào?