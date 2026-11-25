Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr trên chấm 11m. Ảnh: Abdullah Ahmed/Getty Images

Cuộc chạm trán khởi đầu với tổn thất bất ngờ cho Al Nassr khi tân binh Kingsley Coman dính chấn thương và phải rời sân ngay từ phút thứ 5. Dẫu vậy, đội bóng áo vàng nhanh chóng xốc lại đội hình để gia tăng sức ép trực diện lên vòng cấm đối phương.

Bước ngoặt sớm xuất hiện ở phút 12 khi siêu sao Cristiano Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm, trước khi chính tiền đạo người Bồ Đào Nha lạnh lùng đánh lừa thủ môn trên chấm 11m để mở tỷ số.

Bị dội gáo nước lạnh, Al Sadd nhanh chóng vùng lên đáp trả thanh thoát nhờ sự cơ động của nhạc trưởng Akram Afif. Phút 22, tận dụng quả phạt góc lộn xộn, Mohammed Waad tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc đưa trận đấu về thế cân bằng.

Cục diện giằng co sau đó chứng kiến những tranh cãi nảy lửa khi trọng tài và tổ VAR liên tục phải vào cuộc. Niềm vui tái lập thế dẫn bàn của Al Nassr ở phút 35 bị dập tắt do Ronaldo mắc lỗi việt vị trong gang tấc.

Thế nhưng bước ngoặt lớn nhất lại ập đến ở phút bù giờ hiệp một, khi người hùng Mohammed Waad bên phía Al Sadd bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo.

Nắm giữ lợi thế quân số, đội chủ sân KSU lập tức dâng cao vây hãm ngay sau giờ nghỉ nhằm kết liễu đối thủ. Phút 52, đón đường mớm bóng bằng đầu nhạy bén của Angelo, chân sút Joao Felix tung cú vô-lê mu lai má sấm sét ngoài vòng cấm găm thẳng vào góc cao khung thành.

Dù chơi thiếu người, đội khách Qatar vẫn tạo ra những đợt phản công chớp nhoáng khiến hàng thủ Al Nassr chao đảo ở nửa cuối hiệp hai. Rất may cho đoàn quân áo vàng khi sự xuất sắc của thủ thành Bento đã liên tiếp từ chối các pha dứt điểm hiểm hóc từ Yusuf Abdurisag lẫn Mohamed Camara.

Bảo vệ thành công cách biệt mong manh đến phút chót, Al Nassr củng cố vững chắc vị thế (tạm thời đứng thứ 5 ở BXH miền Tây) trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại đấu trường châu lục.

Kết quả chung cuộc: Al Nassr 2-1 Al Sadd

Cầu thủ ghi bàn:

Al Nassr: Cristiano Ronaldo (13' pen), Joao Felix (52')

Al Sadd: Mohammed Waad (22')

Thẻ đỏ: Mohammed Waad (45'+2')