Ronaldo và di sản không thể thay thế

Cristiano Ronaldo không chỉ là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, mà còn là biểu tượng thể thao, niềm tự hào dân tộc và thương hiệu toàn cầu. Sau 23 năm, sự ra đi của CR7 đặt đội tuyển trước thách thức tìm kiếm một thủ lĩnh mới có thể kế thừa di sản mà anh để lại.

Có những ngày mà người hâm mộ bóng đá không bao giờ mong muốn phải chứng kiến. Với Bồ Đào Nha, đó là ngày đội tuyển bước vào một trận đấu mà không còn Cristiano Ronaldo. Trong suốt 23 năm, CR7 không đơn thuần là cầu thủ xuất sắc nhất của đất nước, mà còn trở thành biểu tượng thể thao có sức ảnh hưởng sâu rộng, gắn liền với niềm tự hào dân tộc và ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ.

Cristiano Ronaldo khép lại 23 năm cống hiến, để lại di sản đồ sộ mà bóng đá Bồ Đào Nha khó tìm người kế thừa. Ảnh: Reuters

Sau 234 lần khoác áo đội tuyển và ghi 146 bàn thắng, Ronaldo khép lại hành trình quốc tế. Bồ Đào Nha không chỉ mất đi một chân sút vĩ đại, mà còn phải chia tay một trong những thương hiệu cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Viện Quản trị Tiếp thị Bồ Đào Nha cho rằng đội tuyển cần một cuộc tái định vị để thu hút trở lại một phần trong số hàng triệu khán giả từng theo dõi các trận đấu vì Ronaldo. Theo đánh giá mới nhất, thương hiệu cá nhân CR7 có giá trị khoảng 850 triệu euro.

Sức hút của Ronaldo không chỉ đến từ những danh hiệu hay kỷ lục. Đó còn là câu chuyện về một cậu bé rời Madeira đến Lisbon một mình, vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn và vươn lên đỉnh cao bằng tài năng, sự kiên trì cùng nỗ lực phi thường. Bồ Đào Nha từng sản sinh nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng chưa ai đạt được mức độ nhận diện toàn cầu như Ronaldo.

Leonel Pontes, Giám đốc kỹ thuật của Shanghai Shenhua là một trong những người hiểu rõ hành trình trưởng thành của CR7. Ông từng góp phần định hình sự nghiệp của Ronaldo tại học viện Sporting Lisbon, giúp cầu thủ trẻ người Madeira vượt qua nỗi nhớ nhà khi phải sống xa gia đình. Sau đó, Pontes còn làm trợ lý HLV đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi đến Trung Quốc, Pontes nhận ra sức ảnh hưởng đặc biệt của Ronaldo. Mỗi khi giới thiệu mình là người Bồ Đào Nha, điều đầu tiên mọi người nhắc đến luôn là CR7. Ông cũng tiếc nuối cách cuộc chia tay giữa Ronaldo và đội tuyển diễn ra, cho rằng cả cầu thủ lẫn HLV đều có những sai lầm, nhưng đất nước đã bỏ lỡ cơ hội tri ân xứng đáng với những đóng góp của một huyền thoại.

Vậy Bồ Đào Nha còn gì sau khi Ronaldo ra đi? Câu trả lời là họ vẫn sở hữu một thế hệ cầu thủ chất lượng, với những cái tên như Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, Nuno Mendes và Diogo Costa. Đây đều là những ngôi sao đang thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao, sở hữu kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt.

Petit, cựu đồng đội của Ronaldo trong màu áo đội tuyển giai đoạn 2003-2008 cho rằng những cầu thủ hiện tại phải tự đứng lên gánh vác trách nhiệm. Ông nhắc lại khả năng Ronaldo giải quyết những trận đấu khó khăn bằng một pha dứt điểm trong vòng cấm, cú sút phạt hoặc tình huống cố định. Các đồng đội luôn biết rằng họ có một cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, thay thế Ronaldo không đơn giản là tìm một chân sút có thể ghi nhiều bàn thắng hay trao chiếc áo số 7 cho một cầu thủ khác. Anh đã trở thành một phần trong trải nghiệm và bản sắc của bóng đá Bồ Đào Nha. Nhiều người hâm mộ trưởng thành cùng những trận đấu của Ronaldo, cùng anh trải qua thất bại, chiến thắng và niềm tin rằng đội tuyển có thể chinh phục những thành tựu phi thường.

Pontes cũng nhấn mạnh sự hy sinh của Ronaldo dành cho đội tuyển. Anh từng ra sân khi chấn thương, thi đấu trong tình trạng chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng luôn cố gắng có mặt và cống hiến hết mình.

Dany Mota, tiền đạo Monza từng tập luyện cùng Ronaldo tại Juventus và đội tuyển quốc gia, đặc biệt ấn tượng với tinh thần chuyên nghiệp của đàn anh. Khi mới đến Juventus, Mota đã nghe câu chuyện Ronaldo luôn là người đến sân tập sớm nhất và rời đi muộn nhất. Anh quyết định đến phòng tập thật sớm để kiểm chứng và phát hiện CR7 đã có mặt, miệt mài tập luyện.

Ngay cả sau những buổi tập nặng, Ronaldo vẫn duy trì việc bơi lội, chạy bộ và nâng tạ. Mota mô tả đàn anh như một cỗ máy với tình yêu không giới hạn dành cho bóng đá và đội tuyển quốc gia.

Ronaldo được tri ân. Ảnh: Reuters

Trước thời Ronaldo, Bồ Đào Nha cũng từng sở hữu những thế hệ tài năng. Thế hệ vàng với Luís Figo, Rui Costa và João Pinto vào bán kết EURO 2000, sau đó tiến đến chung kết EURO 2004 cùng một Ronaldo còn rất trẻ. Tuy nhiên, họ đều không thể chạm tay vào chức vô địch.

Thất bại trước Hy Lạp ngay trên sân nhà tại EURO 2004 trở thành nỗi đau lớn. Nhưng Ronaldo đã biến sự thất vọng ấy thành động lực để hoàn thiện bản thân. Maniche, người từng sát cánh với CR7, đánh giá khả năng biến nỗi thất vọng thành khát vọng tiến bộ là một trong những phẩm chất giúp Ronaldo duy trì vị thế hàng đầu trong suốt nhiều năm.

Mười hai năm sau, Ronaldo cuối cùng cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc tại EURO 2016. Anh buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết với Pháp, nhưng vẫn đứng bên đường biên động viên đồng đội, ăn mừng từng tình huống phòng ngự và sống trọn từng khoảnh khắc. Đó là thời điểm Ronaldo hiểu rằng Bồ Đào Nha đã chạm đến danh hiệu mà nhiều thế hệ trước không thể đạt được.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Arabia. Mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp là một động lực, nhưng điều thực sự thúc đẩy anh vẫn là bản năng cạnh tranh, khát vọng chứng minh bản thân và mong muốn vượt qua những giới hạn của chính mình. Maniche cho rằng chính tâm lý ấy giúp Ronaldo duy trì phong độ phi thường trong thời gian dài.

Bồ Đào Nha từng làm nên những điều đặc biệt cùng Ronaldo. Nhưng liệu họ có thể tiếp tục làm được điều đó khi không còn anh? Đó là câu hỏi mà thế hệ cầu thủ hiện tại phải trả lời trong những năm tới.