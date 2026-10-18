Ronaldo và canh bạc tỷ USD đang đổi hướng của Saudi Arabia

Ronaldo gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022, mở đầu làn sóng các ngôi sao lớn chuyển tới Saudi Pro League.

Khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022, Saudi Arabia đang đẩy mạnh kế hoạch đưa bóng đá nước này lên bản đồ thế giới. Sự xuất hiện của tiền đạo người Bồ Đào Nha mở đường cho hàng loạt thương vụ đình đám, từ Karim Benzema, Neymar đến Sadio Mane. Những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro giúp Saudi Pro League nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Gần bốn năm sau, Ronaldo vẫn thi đấu cho Al-Nassr, nhưng chiến lược đầu tư thể thao của Saudi Arabia bắt đầu thay đổi. Quốc gia vùng Vịnh đang xem xét lại một số dự án tốn kém, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và ưu tiên những khoản đầu tư có khả năng mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo The Guardian, những bất ổn an ninh trong tháng 10 càng gây thêm sức ép lên kế hoạch tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Bóng đá cũng chịu ảnh hưởng, ngay cả khi Saudi Pro League vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của quốc gia này.

Ronaldo vẫn ở lại, nhưng cuộc chơi đã thay đổi

Ngày 12/10, trận Al-Nassr gặp Neftchi Fergana tại Riyadh phải lùi giờ khai cuộc khoảng một tiếng vì cảnh báo an ninh. Sau khi cơ quan chức năng xác nhận tình hình cho phép, trận đấu được tổ chức và Al-Nassr giành chiến thắng 3-1. Ronaldo đóng góp một bàn thắng.

Vài ngày sau, Saudi Pro League tiếp tục điều chỉnh lịch thi đấu. Cuộc đối đầu giữa Al-Ahli và Al-Nassr được chuyển sang ngày 6/3/2027, cùng với hai trận khác thuộc vòng 9. Những thay đổi cho thấy công tác tổ chức bóng đá tại Saudi Arabia đang chịu thêm sức ép từ tình hình an ninh.

Theo Capology, Ronaldo được ước tính nhận khoảng 208,4 triệu euro tiền lương cố định mỗi năm tại Al-Nassr.

Về chuyên môn, Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng tại Al-Nassr. Theo talkSPORT, tiền đạo 41 tuổi có 4 bàn tại Saudi Pro League mùa này, cùng một pha lập công ở AFC Champions League. Al-Nassr giành 19 điểm sau 8 trận và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của Ronaldo đối với bóng đá Saudi Arabia không chỉ nằm ở số bàn thắng. Trước khi anh xuất hiện, giải vô địch quốc gia nước này chưa thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả châu Âu. Việc sở hữu một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử giúp Saudi Pro League mở rộng mức độ nhận diện và tạo sức hút với các ngôi sao khác.

Chiến lược ấy đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn. Các CLB Saudi Arabia liên tục đưa ra những hợp đồng vượt xa mức đãi ngộ mà nhiều đội bóng châu Âu có thể đáp ứng. Ronaldo là trường hợp tiêu biểu khi mức lương cố định của anh tại Al-Nassr được Capology ước tính khoảng 208,4 triệu euro mỗi năm, tương đương hơn 4 triệu euro mỗi tuần, chưa tính thưởng.

Số tiền trên chưa được Al-Nassr xác nhận chính thức, nhưng cho thấy quy mô tài chính của những thương vụ mà bóng đá Saudi Arabia theo đuổi.

Saudi Arabia đang xem xét điều chỉnh một số dự án sân vận động phục vụ World Cup 2034 nhằm kiểm soát chi phí đầu tư.

Khi chiến lược đầu tư bắt đầu được điều chỉnh, câu hỏi không nằm ở việc Al-Nassr có đủ khả năng trả lương Ronaldo hay không. Chưa có thông tin nào cho thấy CLB gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Vấn đề lớn hơn là Saudi Pro League có thể duy trì sức hút quốc tế đến đâu nếu không tiếp tục chi những khoản tiền khổng lồ để thu hút cầu thủ nổi tiếng.

Saudi Arabia tính lại bài toán tỷ USD

Những thay đổi đáng chú ý nhất xuất hiện trong kế hoạch tổ chức World Cup 2034.

Đầu tháng 10, Reuters đưa tin Saudi Arabia tạm gác vô thời hạn dự án sân vận động NEOM, công trình dự kiến được xây dựng trong khu đô thị tương lai The Line. Sân có tổng mức đầu tư ước tính 2,5 tỷ USD, từng gây chú ý với thiết kế nằm ở độ cao khoảng 350 m so với mặt đất.

Ngày 14/10, Semafor tiếp tục đưa tin Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đang xem xét phương án loại bỏ 5 sân vận động mới khỏi kế hoạch phục vụ World Cup 2034. Nếu phương án được chấp thuận, số sân dự kiến tổ chức giải sẽ giảm từ 15 xuống còn 10.

Những thông tin trên chưa đồng nghĩa FIFA đã phê duyệt việc điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng phản ánh xu hướng xem xét lại chi phí của các dự án xây dựng quy mô lớn, đặc biệt khi Saudi Arabia còn phải dành nguồn lực cho nhiều chương trình phát triển kinh tế khác.

Saudi Pro League tiếp tục duy trì tham vọng phát triển, nhưng phải giải quyết bài toán hiệu quả tài chính sau giai đoạn chi mạnh tay để thu hút ngôi sao.

Bóng đá không phải lĩnh vực thể thao duy nhất chịu ảnh hưởng. Theo The National, PIF đầu tư hơn 5 tỷ USD vào LIV Golf trước khi dừng hỗ trợ tài chính cho dự án. Kế hoạch đăng cai Đại hội Thể thao mùa đông châu Á 2029 cũng không còn được triển khai tại Saudi Arabia.

Bên cạnh sức ép tài chính, những diễn biến an ninh gần đây khiến nhiều sự kiện quốc tế phải thay đổi lịch trình. Giải quần vợt Six Kings Slam cùng một số hoạt động golf và thể thao điện tử bị hoãn hoặc điều chỉnh kế hoạch tổ chức.

Asian Cup 2027 cũng chịu sự chú ý về vấn đề an toàn, dù ban tổ chức khẳng định công tác chuẩn bị vẫn diễn ra theo lịch, từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Dù vậy, chưa có dấu hiệu cho thấy Saudi Arabia muốn rút khỏi cuộc đua phát triển bóng đá. PIF vẫn nắm quyền sở hữu Al-Nassr, Al-Ittihad và Al-Ahli, sau khi bán cổ phần kiểm soát tại Al-Hilal. Những CLB lớn tiếp tục được xem là công cụ quan trọng để nâng chất lượng giải đấu và mở rộng ảnh hưởng quốc tế.

Sự khác biệt nằm ở cách phân bổ nguồn lực. Thay vì liên tục chiêu mộ những ngôi sao với mức phí và tiền lương rất cao, bóng đá Saudi Arabia có thể phải quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả thương mại, khả năng thu hút khán giả và nguồn thu bền vững.

Ronaldo vẫn còn hợp đồng với Al-Nassr đến tháng 6/2027, trong khi chưa có thông tin đáng tin cậy cho thấy anh muốn ra đi vì những thay đổi trong chính sách đầu tư. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục thi đấu và giữ vị trí quan trọng trong kế hoạch của CLB.

Tuy nhiên, Saudi Pro League đang đứng trước một bài toán khác so với thời điểm Ronaldo mới gia nhập. Việc đưa những ngôi sao hàng đầu thế giới tới Saudi Arabia đã giúp giải đấu thu hút sự chú ý, nhưng duy trì sức hút ấy trong nhiều năm cần nhiều hơn những bản hợp đồng đắt giá.

Ronaldo có thể tiếp tục ghi bàn và kéo khán giả đến với Al-Nassr. Còn với Saudi Arabia, thành công của khoản đầu tư hàng tỷ USD sẽ phụ thuộc vào khả năng phát triển giải đấu mà không phải liên tục dùng tiền để mua danh tiếng.