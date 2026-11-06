Ronaldo và 23 năm đầy vinh quang, tranh cãi

Cristiano Ronaldo đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, khép lại hành trình với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Anh từng vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League. Quyết định này được đưa ra sau những bất đồng với HLV trưởng Jorge Jesus trong đợt tập trung đội tuyển gần nhất.

Trong suốt 23 năm, anh đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Bồ Đào Nha với niềm đam mê mãnh liệt. Những cuộc tranh luận về thành tựu và di sản mà Ronaldo để lại cho bóng đá nước nhà có lẽ sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa.

Chúng chủ yếu xoay quanh hai câu hỏi. Khi ở đỉnh cao phong độ, liệu Ronaldo có thể đưa Bồ Đào Nha chinh phục nhiều danh hiệu lớn hơn hay không? Và trong những năm cuối sự nghiệp, liệu sự hiện diện của anh có khiến đội tuyển không thể phát huy hết tiềm năng?

Danh hiệu, nước mắt, những kỷ lục và cả những cuộc tranh cãi, sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo có đầy đủ tất cả. Ảnh: Reuters

Điều không nên bị bỏ qua trong những đánh giá ấy, đặc biệt khi thành tích của Ronaldo chắc chắn sẽ được đặt lên bàn cân với đại kình địch Lionel Messi, nhà vô địch World Cup, là sự xuất sắc của anh trong 234 lần khoác áo đội tuyển đã góp phần mang đến những năm tháng vinh quang cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Kỷ nguyên Ronaldo chính là giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha đã đạt được những thành tích nào trong kỷ nguyên Ronaldo?

World Cup: Hạng tư, vòng 16 đội, vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết và vòng 16 đội.

EURO: Á quân, tứ kết, bán kết, vô địch, vòng 16 đội và tứ kết.

UEFA Nations League: Vô địch, hạng năm, hạng sáu và vô địch.

Chức vô địch EURO 2016 là danh hiệu lớn duy nhất của Bồ Đào Nha tại một giải đấu lớn, cùng hai lần đăng quang UEFA Nations League là những khoảnh khắc Ronaldo đứng giữa niềm vui chiến thắng của cả đất nước. Đáng chú ý, ở trận chung kết EURO 2016, chấn thương buộc anh phải rời sân từ sớm, nhưng vẫn đứng ngoài đường biên với chiếc chân được băng bó, liên tục chỉ đạo và động viên các đồng đội.

Cuộc đối đầu với Zlatan Ibrahimovic ở vòng play-off World Cup 2014 cũng là một màn so tài đáng nhớ. Ronaldo lập hat-trick trong trận lượt về, trong khi Ibrahimovic ghi hai bàn. Bồ Đào Nha giành chiến thắng và loại Thụy Điển để giành vé đến World Cup tại Nga.

“Tôi biết Bồ Đào Nha cần tôi trong những trận đấu này và tôi đã chứng minh rằng mình luôn sẵn sàng”, Ronaldo nói sau trận đấu.

Và anh gần như luôn có mặt trong những thời khắc quan trọng, trải qua sáu kỳ World Cup và sáu kỳ EURO. Ronaldo san bằng kỷ lục 47 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha của Pauleta vào năm 2014, trước khi vượt xa cột mốc ấy và khép lại sự nghiệp quốc tế với 146 bàn.

Đó là những lời đầy cảm xúc của một người từng 172 lần đeo băng đội trưởng Bồ Đào Nha. Những cổ động viên Anh từng chứng kiến World Cup 2006 và vai trò của Ronaldo trong chiếc thẻ đỏ mà Wayne Rooney phải nhận khi cả hai còn là đồng đội tại Manchester United, hẳn vẫn nhớ chiếc áo đội tuyển có ý nghĩa với anh như thế nào. Cái nháy mắt gây tranh cãi khi ấy cho thấy lòng trung thành lớn nhất của Ronaldo thuộc về đội tuyển quốc gia.

Ronaldo đã có một sự nghiệp vĩ đại. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cũng bởi luôn sống với cảm xúc mãnh liệt, Ronaldo dường như cảm nhận những thất bại của đội tuyển sâu sắc hơn cả những thất bại ở cấp câu lạc bộ. Và trong một hành trình dài như vậy, những nỗi đau là điều không thể tránh khỏi.

Hình ảnh Ronaldo bật khóc khi rời sân qua đường hầm sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022 là minh chứng đau đớn cho việc anh chưa thể chinh phục sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Áp lực và kỳ vọng đặt lên vai Ronaldo trong những thời khắc ấy là vô cùng lớn. “Đã có những thời điểm tôi không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha điều mà họ vô cùng mong đợi. Những thất bại vẫn khiến tôi đau lòng mỗi khi nhớ lại”, Ronaldo thừa nhận trong thông điệp chia tay đội tuyển hôm thứ Năm.

Thất bại bất ngờ trước Hy Lạp ở chung kết EURO 2004 ngay trên sân nhà, tại giải đấu lớn đầu tiên Ronaldo tham dự cùng đội tuyển, là dấu hiệu cho thấy con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Một vấn đề khác là anh không thể tái hiện hiệu suất ghi bàn bùng nổ ở cấp câu lạc bộ trong những trận đấu quan trọng của đội tuyển.

Ronaldo chỉ ghi một bàn ở bốn kỳ World Cup khác nhau. Bàn thắng đầu tiên và duy nhất của anh ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup chỉ đến vào mùa hè năm nay, từ chấm phạt đền trong trận gặp Croatia. Liệu điều đó có khiến thế hệ cầu thủ tài năng của Bồ Đào Nha bỏ lỡ thêm những danh hiệu lớn?

Messi cũng từng phải đối mặt với những lời chỉ trích tương tự trong phần lớn sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng Argentina. Tuy nhiên, câu chuyện ấy đã thay đổi hoàn toàn trong những năm gần đây. Chức vô địch World Cup 2022, hai danh hiệu Copa America và việc tiến vào thêm một trận chung kết World Cup năm nay giúp Messi khép lại sự nghiệp quốc tế ở vị thế cao nhất.

Trong khi đó, Ronaldo chia tay đội tuyển sau khi chỉ ngồi dự bị và không được sử dụng trong trận đấu tại Na Uy. Điều này diễn ra sau một mùa hè mà sự hiện diện của anh trong đội hình xuất phát Bồ Đào Nha thường xuyên bị xem là yếu tố khiến tập thể không thể phát huy hết sức mạnh. Ở tuổi 41, Ronaldo không còn đủ khả năng chứng minh rằng hệ thống chiến thuật vẫn nên được xây dựng để phục vụ riêng mình.

Goncalo Ramos từng ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ trong trận gặp Croatia, sau khi Ronaldo được thay ra. Trước đó, Ramos cũng lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ tại World Cup gần nhất, thời điểm Ronaldo xảy ra bất đồng với HLV Fernando Santos và bị loại khỏi đội hình xuất phát ở trận vòng 16 đội.

Ramos tiếp tục ghi bàn quyết định trong trận đấu tại Na Uy, trong khi Ronaldo khởi động bên ngoài sân và tỏ rõ sự tức giận vì cho rằng HLV Jorge Jesus đã thất hứa, đồng thời phá vỡ niềm tin giữa hai người. Ronaldo rời đợt tập trung đội tuyển sớm và đó là một cuộc chia tay không hề êm đẹp.

Sau đó, Ronaldo công khai tám yêu cầu mà anh muốn Jorge Jesus đề cập trong một cuộc họp báo xin lỗi. Trong số đó có việc nhắc đến bản thân như một cầu thủ có tầm vóc ngang với Pele hay Maradona. Điều này phản ánh sự tự tin, tính kiêu hãnh và tư duy tập trung tuyệt đối vào bản thân, những yếu tố từng đưa Ronaldo lên đỉnh cao bóng đá thế giới. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh không bao giờ chấp nhận lùi xuống vai trò của một cầu thủ dự bị.

Tầm ảnh hưởng quá lớn của Ronaldo khiến sự hiện diện của anh tại World Cup mùa hè năm nay dường như trở thành điều cần thiết đối với cả ngành công nghiệp bóng đá. Án treo giò vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Cộng hòa Ireland đã được FIFA hủy bỏ, giúp Ronaldo có thể ra sân ngay từ đầu tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, việc Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội đã khiến hành trình ấy kết thúc trong sự hụt hẫng.

Giờ đây, chính Ronaldo đã thổi hồi còi mãn cuộc cho sự nghiệp quốc tế của mình. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ tổ chức một buổi chia tay xứng đáng dành cho anh. Liệu có thêm thời gian bù giờ? Liệu Ronaldo có thêm một lần ra sân? Đừng vội loại trừ khả năng đó.

Việc Bồ Đào Nha có thực sự thi đấu gắn kết và phát triển mạnh mẽ hơn khi không còn Ronaldo hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng chắc chắn, anh đã có một sự nghiệp quốc tế phi thường, được khắc ghi trong lịch sử bóng đá, với những kỷ lục cá nhân đồ sộ trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Những kỷ lục quốc tế của Ronaldo Cầu thủ ra sân nhiều nhất: 234 trận. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: 146 bàn. Cầu thủ có nhiều chiến thắng nhất: 141 trận. Ghi bàn tại sáu kỳ World Cup. Ghi bàn tại sáu kỳ EURO.