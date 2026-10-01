Ronaldo tuyên bố rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Rạng sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo thông báo sẽ rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch). Máy bay riêng đón Ronaldo đã di chuyển từ trước đó - thông tin được nhiều tờ báo châu Âu tiết lộ. Ronaldo không tập luyện trong một số buổi tập vừa qua cùng đồng đội.

Trong cuộc họp giữa chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus, nhà cầm quân này một mực khẳng định rằng “giữa ông và Ronaldo không có vấn đề gì”. Đây được xem là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn.

Ronaldo thông báo rời trại tập luyện của Bồ Đào Nha.

Trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, Cristiano Ronaldo viết: “Sau khi có cuộc họp báo của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và sau một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khu tập trung của đội tuyển quốc gia.

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với tất cả người Bồ Đào Nha về những lý do đã thúc đẩy tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nơi tôi luôn dành tâm huyết. Tôi xin gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi”.

Hiện chưa có thông tin chính thức liệu Ronaldo có quyết định giã từ ĐTQG hay không.

Cristiano Ronaldo vẫn gây ra ồn ào ở đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Giải vô địch các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) ngày 27/9. Theo ESPN, đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm Ronaldo không được sử dụng trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không gặp vấn đề về thể trạng.

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong trận đấu, nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo không cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Thay vào đó, anh đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt không vui.