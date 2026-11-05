Ronaldo tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo công bố quyết định trong một video đầy cảm xúc trên mạng xã hội, chỉ vài tuần sau khi xảy ra bất đồng với HLV trưởng Jorge Jesus.

"Đã đến ngày tôi trao lại chiếc áo số 7 của ĐTQG. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo ấy thuộc về riêng mình.

Ronaldo giã từ tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó - Ảnh: SunSport

Suốt 23 năm qua, tôi có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo ấy, bảo vệ màu cờ sắc áo và mang nó đến các sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc trao chiếc áo cho thế hệ tiếp theo. Đây là quyết định khó khăn. Có những quyết định cần đến cả lý trí lẫn trái tim.

Hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003 thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, giờ đã khép lại.

Khi nhìn lại quãng thời gian ở đội tuyển, ngoài những trận đấu, bàn thắng, kỷ lục hay danh hiệu, điều tôi nhớ nhất là con người.

Tôi nghĩ đến những người Bồ Đào Nha sống xa xứ, những người trong 90 phút thi đấu cảm thấy mình gần quê hương hơn một chút.

Tôi nghĩ đến hàng triệu người Bồ Đào Nha mà tôi chưa từng gặp, nhưng họ trở thành một phần cuộc đời tôi.

Sau cùng, bóng đá có ý nghĩa vượt xa một trận đấu. Chính con người làm nên ý nghĩa ấy" - Ronaldo chia sẻ.

Đỉnh cao của Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha là chức vô địch Euro 2016 - Ảnh: Uefa

Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, khi mới 18 tuổi, trong trận gặp Kazakhstan. Chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng đã góp mặt tại 6 kỳ World Cup và 5 kỳ EURO.

Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo là chức vô địch EURO 2016 cùng Bồ Đào Nha. Anh đá chính ở trận chung kết gặp Pháp nhưng rời sân phút 25 vì chấn thương đầu gối.

Giai đoạn cuối trận, anh đứng sát đường biên liên tục chỉ dẫn các đồng đội, trước khi cùng họ nâng cúp vô địch.

Trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha là cuộc đối đầu với Xứ Wales tại Lisbon ngày 24/9.

Đoạn video chia tay đầy cảm xúc của Ronaldo