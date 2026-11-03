Tác giả: Joshua Foer, Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Trẻ

Messi vs Ronaldo: Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại

Joshua Robinson và Jonathan Clegg kết hợp những câu chuyện về Messi và Ronaldo thành một sử thi về kỷ nguyên hiện đại của bóng đá, trình bày chi tiết cách thức mà cuộc đua tranh giữa họ đã làm biến đổi cả bóng đá và ngành kinh doanh bóng đá quốc tế, một lần và mãi mãi.

Ronaldo trong ván cờ quyền lực của Perez

Dù Ronaldo tự hào là ngôi sao số một, nhưng với Florentino Perez, anh chỉ là quân cờ trong tham vọng tái thiết bóng đá của vị cựu chính khách.

Một khiếm khuyết nữa là logo Swoosh màu cam to tướng trên chiếc áo phông mà Ronaldo mặc cả buổi sáng. Real Madrid là một câu lạc bộ do Adidas tài trợ, nên Perez không hài lòng lắm khi phần thưởng mới toanh, sáng bóng của mình bước đi trong trang phục của Nike.

Nhưng đấy chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy Ronaldo khoác áo Real Madrid, và không phải chỉ vì thương vụ này mất đến hai năm rưỡi mới thành công. Ronaldo cũng cảm thấy tâm tính ổn định một cách kỳ lạ. “Cơn cuồng chân” của anh đã biến mất ở Madrid.

Mười hai năm sau khi tham vọng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới chắp cánh cho anh đi từ Madeira đến Sporting Lisbon, sáu năm sau khi anh bước đến Manchester United, và mười hai tháng sau câu chuyện chuyển nhượng dài kỳ đe dọa làm hỏng kế hoạch đến Tây Ban Nha, Ronaldo cuối cùng cũng đến được nơi anh thấy bản thân mình thuộc về: tại một câu lạc bộ mà anh chắc chắn có được vị thế là cầu thủ hay nhất thế giới.

Perez luôn coi trọng Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Perez chỉ tự hỏi liệu Ronaldo có hiểu được quy luật hay không. Mặc dù câu lạc bộ đã dành cả một thời gian dài để theo đuổi anh, nhưng Ronaldo cần nhớ rằng Real đã tồn tại trước anh cả trăm năm và vẫn sẽ tồn tại sau anh cả trăm năm nữa!

Khi Perez xem Ronaldo ra mắt trước đám đông hôm đó, vị quan chức cực kỳ kín tiếng này đang trên đường trở thành vị giám đốc điều hành quyền lực nhất trong làng bóng đá châu Âu. Trong suốt hai thập kỷ, ông sẽ định hình lại môn thể thao phổ biến nhất thế giới bằng cách thực hiện nhiều cải tổ hơn bất kỳ ai khác.

Và Ronaldo là một phần trong kế hoạch tổng thể của Perez, chứ không phải ngược lại.

May mắn thay, giờ đây Perez có thể giải quyết vấn đề này. Vì trong những khoảng thời gian hiếm hoi không xem Real Madrid thi đấu, ông đã tranh thủ trở thành tỷ phú đứng đầu một đế chế tập đoàn đa quốc gia.

Đó là một thành tựu xuất sắc, đặc biệt còn vì Perez chưa bao giờ có ý định kinh doanh. Đam mê thực sự của ông là chính trị. Sau khi tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng Madrid, Perez đã xin được một chân trong nhóm vận động hành lang cho ngành xây dựng, một vị trí cho phép ông khai thác những mối quan hệ có giá trị trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố và công đoàn.

Những mối quan hệ đó đã phát huy tác dụng khi ở tuổi 29, ông được thị trưởng Madrid giao cho điều hành ban vệ sinh môi trường thành phố. Cùng năm đó, ông trở thành ủy viên hội đồng thành phố trẻ nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Đầu những năm 1980, Perez trở thành một ngôi sao đang lên của Đảng Ôn hòa do Adolfo Suarez lãnh đạo.