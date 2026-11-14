Ronaldo tính mời Messi dự trận đấu chia tay sự nghiệp

Messi có thể sẽ dự trận chia tay sự nghiệp của Ronaldo

Theo truyền thông Saudi Arabia dẫn nguồn từ nhà báo Abdulaziz Al-Muraisel, Cristiano Ronaldo tính đến phương án tổ chức một trận giao hữu tri ân giữa CLB hiện tại là Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha tại Riyadh (Saudi Arabia).

Nhà báo này tiết lộ tiền đạo 41 tuổi muốn mời nhiều cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng tham dự sự kiện, trong đó Lionel Messi là cái tên đứng đầu danh sách. Khả năng đội trưởng Inter Miami góp mặt được đánh giá khá cao nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, Real Madrid lại không được nhắc đến trong kế hoạch. Điều này gây bất ngờ lớn bởi Ronaldo từng gắn bó chín mùa giải với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giành hàng loạt danh hiệu lớn và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Bên cạnh đó, kịch bản Al Nassr đối đầu tuyển Bồ Đào Nha cũng gặp trở ngại khi Ronaldo không muốn HLV Jorge Jesus xuất hiện trong sự kiện sau những bất đồng giữa hai người gần đây.

Ngoài phương án tổ chức một trận giao hữu tại Saudi Arabia, trang GOAL cho biết Ronaldo còn xem xét đề xuất thực hiện chuỗi trận tri ân trên 5 châu lục gồm châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á. Các trận đấu này dự kiến quy tụ bạn bè, đồng đội cũ, các HLV từng làm việc cùng anh cũng như những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Trước đó vào ngày 5.11, Ronaldo chính thức giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình 23 năm với 234 lần ra sân, 146 bàn thắng cùng ba danh hiệu lớn là chức vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang Nations League 2019, 2025.

Quyết định chia tay đội tuyển của anh xuất phát từ sự bất mãn với những phát biểu của HLV Jorge Jesus sau vụ việc anh rời đội tuyển, vì cho rằng nhà cầm quân này không tôn trọng thỏa thuận riêng giữa đôi bên.

Dù tên vẫn xuất hiện trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho hai trận gặp Đan Mạch ngày 14.11 và Xứ Wales ngày 17.11, quyết định giải nghệ quốc tế của Ronaldo đã chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng trở lại.

Ở cấp CLB, ngôi sao sẽ bước sang tuổi 42 vào tháng 2.2027 vẫn đang thi đấu cho Al Nassr trong mùa giải được cho là cuối cùng của sự nghiệp, hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trước khi chính thức công bố thời điểm “treo giày” và lịch tổ chức lễ chia tay.