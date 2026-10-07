Ronaldo tiết lộ mâu thuẫn với HLV đội tuyển Bồ Đào Nha

Theo Ronaldo, anh từng chuẩn bị thư chia tay đội tuyển quốc gia và xác định World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng trong màu áo Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thuyết phục anh tiếp tục cống hiến, Ronaldo đã thay đổi quyết định.

Khi Jorge Jesus được bổ nhiệm, Ronaldo được hỏi ý kiến và bày tỏ sự ủng hộ. Tiền đạo 41 tuổi cho biết Jesus sau đó chủ động đề nghị gặp anh, khẳng định vẫn đặt niềm tin vào anh. Điều này khiến Ronaldo quyết định tiếp tục thi đấu cho đội tuyển.

Ronaldo cho rằng huấn luyện viên Jorge Jesus hai lần thất hứa với anh. Ảnh: Facebook Ronaldo

Trước đợt tập trung mới nhất, hai người cũng thống nhất kế hoạch sử dụng Ronaldo. Theo đó, anh sẽ đá chính hai trận và vào sân từ ghế dự bị ở hai trận còn lại nhằm đảm bảo thể lực.

Ronaldo dự kiến sẽ không thi đấu khi Bồ Đào Nha gặp Na Uy. Tuy nhiên, trước trận, Jesus hỏi anh có thể chơi khoảng 30 phút hay không. Ronaldo tích cực khởi động trong giờ nghỉ giữa hai hiệp nhưng cuối cùng không được tung vào sân.

Sau trận, Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus đã không giữ lời và cuộc tranh cãi giữa hai người trở nên căng thẳng. Theo Ronaldo, đây là lần đầu tiên những cam kết giữa hai bên không được thực hiện.

Mâu thuẫn tiếp tục phát sinh trong một cuộc họp khẩn giữa Ronaldo, ông Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo cho biết tại cuộc họp, các bên thống nhất 8 nội dung, trong đó có những vấn đề ông Jesus sẽ trình bày trong cuộc họp báo. Tuy nhiên, vị HLV tuyển Bồ Đào Nha sau đó thay đổi quyết định.

Ronaldo thừa nhận có thể bị đình chỉ vì tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển. Dù vậy, anh khẳng định sẽ trở lại thi đấu cho Bồ Đào Nha sau khi chấp hành án phạt.

Chân sút của Al-Nassr cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và đồng đội vì hành động rời đội. Tuy nhiên, anh cho rằng những lời hứa không được thực hiện từ Jorge Jesus là nguyên nhân khiến mâu thuẫn bùng phát.

Ronaldo hiện còn 19 bàn để chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ.