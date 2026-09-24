Ronaldo tiết lộ hai mục tiêu cuối cùng trước khi giải nghệ

Cristiano Ronaldo đã xác định hai mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá là ghi 1.000 bàn thắng và giành chức vô địch Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo thừa nhận anh từng cân nhắc giải nghệ sau khi bị loại ở vòng 16 đội World Cup mùa hè này trước Tây Ban Nha.

Nhưng Ronaldo vẫn rất khao khát chạm tới cột mốc bốn chữ số và khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình một cách trọn vẹn.

Ronaldo sẽ ra sân trong trận đấu với Xứ Wales tại Lisbon vào 25/9 và cho biết: “Cả hai mục tiêu đều quan trọng. Ghi 1.000 bàn thắng và giành chức vô địch Nations League cùng đội tuyển quốc gia”.

“Tôi đã nói rằng tôi muốn đạt được mục tiêu 1.000 bàn thắng đó, và tôi sẽ làm được. Nhưng tôi không bị ám ảnh bởi điều đó”.

Ronaldo đã hai lần vô địch Nations League, khẳng định anh muốn ghi bàn thắng thứ 1.000 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha hơn là cho CLB Al Nassr.

“Ghi được bàn thắng thứ 1.000 sẽ là điều tuyệt vời nhất. Đó sẽ là đỉnh cao của một câu chuyện đẹp”.

Cristiano Ronaldo muốn đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Nguồn: Getty

Ronaldo từ chối trả lời liệu anh có tiếp tục thi đấu cho đến giải đấu lớn tiếp theo, Euro 2028, hay không. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình từng ở rất gần quyết định giải nghệ sau vòng chung kết World Cup tại Bắc Mỹ.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc giải nghệ hay không, Ronaldo nói: “Có, tôi đã từng nghĩ đến. Tất nhiên, tôi luôn suy nghĩ về các quyết định của mình, về tương lai và cả hiện tại nữa. Tôi là người hay suy nghĩ. Đó là lý do tại sao bạn thấy tôi ở đây, điều đó có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục”.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện với chủ tịch và huấn luyện viên. Tôi vẫn tin rằng mình có thể giúp đội tuyển quốc gia đạt được mục tiêu đề ra”.

“Tôi nghĩ mình có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia, không chỉ bằng những bàn thắng mà còn cả ngoài sân cỏ nữa. Đây là một thế hệ trẻ mới. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là phải có khả năng ghi bàn trên sân và giúp đội giành chiến thắng”.

“Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tôi biết mình là ai. Tôi biết mình đã làm gì để có được vị trí hiện tại, để đạt được thành công như ngày hôm nay”.

Ronaldo đã hai lần vô địch Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2019 và 2025. Nguồn: AP

“Tôi biết tại sao trẻ em yêu mến Cristiano, bởi vì chúng coi tôi là tấm gương, và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Ngay cả khi tôi giải nghệ”.

“Tôi hài lòng với bản thân mình. Không quan trọng là tôi có ra sân ngày mai hay nghỉ ngơi ở trận đấu tiếp theo, đối với tôi điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy khỏe mạnh”.

“Hãy tập trung vào những người yêu mến Cristiano, chứ đừng chú ý đến những người chỉ trích tôi, như vậy tôi sẽ là một người hạnh phúc”.

Anh nói thêm: “Tôi hoàn toàn sẵn sàng ra sân. Nếu huấn luyện viên muốn tôi ngồi dự bị ngay từ đầu trận, tôi cũng sẵn sàng. Ngay cả khi tôi không thi đấu trong trận đó, cũng sẽ không có vấn đề gì.Vấn đề là quản lý đội hình, và đó là trách nhiệm của huấn luyện viên”.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao chơi bóng và ghi bàn chưa hề giảm sút. Với anh, mỗi lần ra sân vẫn là một cơ hội để cống hiến, chinh phục những cột mốc mới và tiếp tục viết thêm những chương đáng nhớ trong sự nghiệp. Và giờ đây, cột mốc 1.000 bàn thắng và chức vô địch Nations League cùng Bồ Đào Nha là hai mục tiêu lớn cuối cùng, trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định nói lời chia tay sân cỏ.