Ronaldo tiếp bước Messi vẽ lộ trình làm ông chủ sau khi giải nghệ

Ronaldo và Messi cùng chung mộng làm ông chủ.

Trước đó, Lionel Messi cũng có thỏa thuận liên quan tới quyền sở hữu Inter Miami sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Những chuyển động ấy cho thấy một xu hướng đáng chú ý: các siêu sao bóng đá thế kỷ 21 đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu sân cỏ bằng cách trở thành chủ sở hữu, thay vì lối mòn trở thành HLV hay đại sứ bóng đá.

Từ ghế huấn luyện của các huyền thoại đến chiếc ghế ông chủ của Messi, Ronaldo

Trong thế kỷ 20, con đường phổ biến của những huyền thoại sau khi treo giày là bước vào nghiệp huấn luyện. Chúng ta thấy vĩ đại như Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Zico, Michel Platini, Diego Maradona rồi sau này là Zinedine Zidane đều theo nghiệp HLV.

Nhưng nghề HLV cũng vẫn là người làm thuê bên ngoài đường biên. Thành tích không tốt, chiếc ghế có thể lung lay. Lương thưởng của họ vẫn thuộc về quyết định của ban lãnh đạo và các ông chủ. Nói chung là sống phải nhìn ánh mắt người khác.

Bóng đá thế kỷ 21 đã khác rất nhiều. Một CLB giờ không chỉ là đội bóng với 11 cầu thủ trên sân, mà còn là thương hiệu toàn cầu, tài sản truyền thông và doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD. Những giá trị ấy chủ yếu thuộc về giới chủ, còn các huyền thoại chọn làm HLV thường chỉ hưởng phần rất nhỏ từ sự tăng trưởng của CLB.

Messi và Ronaldo không muốn đi con đường cũ. Với Ronaldo, anh nằm trong liên danh 5 nhà đầu tư cùng Gerry Cardinale và ba doanh nhân Saudi Arabia, chuẩn bị đề nghị PIF chuyển giao quyền kiểm soát CLB. PIF hiện nắm 75% cổ phần Al Nassr, trong khi mỗi thành viên liên danh dự kiến cam kết ít nhất 100 triệu USD.

Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch đang được đàm phán, chưa phải một thương vụ đã hoàn tất. Nếu thành công, Ronaldo sẽ trở thành trường hợp đặc biệt: vừa là ngôi sao trên sân, vừa là người tham gia định đoạt tương lai CLB.

Messi thậm chí đã đi xa hơn trên phương diện sở hữu. Thỏa thuận của anh với Inter Miami có điều khoản cho phép nhận khoảng 10% cổ phần CLB sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Máu làm chủ của Messi không dừng ở đó. Và tháng 9/2026, Messi đạt thỏa thuận nguyên tắc để mua 100% cổ phần CD Eldense, CLB đang chơi tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Thương vụ vẫn cần hoàn tất các thủ tục pháp lý và phê duyệt cần thiết.

Đó không còn là câu chuyện một cầu thủ kiếm tiền từ đá bóng. Đó là câu chuyện một cầu thủ tìm cách kiếm tiền từ bóng đá thông qua sở hữu một phần hoặc toàn bộ hệ sinh thái bóng đá.

Ronaldo có nhiều toan tính khi sang đá tại Saudi.

Phát triển những “miền đất mới” và dùng uy tín để xây dựng đế chế

Điều đáng chú ý là Messi và Ronaldo không lựa chọn bắt đầu bằng việc thâu tóm những CLB khổng lồ họ từng khoác áo. Barcelona, Real Madrid hay Manchester United đều có cấu trúc sở hữu phức tạp, giá trị tài sản khổng lồ và những ràng buộc lịch sử, tài chính, thể chế rất khó thay đổi.

Trong khi đó, MLS, Saudi Pro League hay các CLB ở những giải đấu ngoài nhóm truyền thống lại đem đến dư địa phát triển lớn hơn. Messi đến Inter Miami trong năm 2023 và nhanh chóng trở thành trung tâm của chiến lược xây dựng thương hiệu CLB. Inter Miami hiện được điều hành bởi Jorge Mas, Jose Mas và David Beckham cùng các đối tác đầu tư.

Ronaldo cũng đóng vai trò tương tự tại Saudi Arabia. Sự xuất hiện của anh không chỉ làm thay đổi vị thế Al Nassr mà còn góp phần biến Saudi Pro League thành một điểm đến được chú ý trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Điểm quan trọng nhất nằm ở giá trị của tên tuổi. Một cầu thủ bình thường phải bỏ tiền để mua một CLB. Với Messi hay Ronaldo, họ bước vào bàn đàm phán với một tài sản vô hình khổng lồ: hàng trăm triệu người theo dõi, sức hút thương mại và khả năng biến một đội bóng ít được biết đến thành thương hiệu toàn cầu. Bởi vậy, câu chuyện hậu sự nghiệp của họ có thể trở thành một mô hình mới cho các siêu sao thế hệ sau.

Kylian Mbappe cũng nhìn ra được toan tính của các đàn anh từ lâu. Tiền đạo 26 tuổi vừa chi 22 triệu USD để trở thành cổ đông lớn nhất Caen - CLB đang chơi ở Ligue 2. Vinícius Júnior hay diễn trò trên sân nhưng cũng rất nghiêm túc cho tương lai sau khi nghỉ việc. Vào năm trước, ngôi sao sinh năm 2000 của Real Madrid đã dẫn đầu một nhóm đầu tư để thâu tóm từ 70% đến 80% cổ phần của CLB FC Alverca tại Bồ Đào Nha.

Thế hệ siêu sao Gen Z chắc hẳn học hỏi rất nhanh. Họ muốn trở thành nhà đầu tư, cổ đông, chủ CLB hoặc xây dựng cả một mạng lưới bóng đá của riêng mình thay vì làm HLV như bậc đàn anh. Đừng lạ nếu sau này, Vinicius sang Bồ Đào Nha còn Mbappe trở về Pháp khoác áo các đội bóng do họ sở hữu trước khi treo giày.