Ronaldo tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng bằng hat-trick chớp nhoáng trong 15 phút

Thực ra, Ronaldo đã có 5 lần làm tung lưới đối thủ trong trận đấu này. Tuy nhiên, niềm vui của siêu sao sinh năm 1985 không đến một cách dễ dàng ngay từ đầu trận. Ngay phút thứ 10, Abdullah Al-Hamdan cướp bóng dũng mãnh trong vòng cấm rồi chuyền ngang dọn cỗ để Ronaldo dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Song bàn thắng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị sít sao, khiến chân sút kỳ cựu phản ứng rất gay gắt trên sân.

Sự ức chế càng nhân lên ở phút bù giờ hiệp 1 khi Ayman Yahya thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Ronaldo đá nối chéo góc tung lưới Al Kholood. Một lần nữa, cờ báo việt vị lại phất lên, siêu sao Bồ Đào Nha hoàn tất “cú đúp” bàn thắng không được công nhận.

Phải chờ đến hiệp hai, cơn khát bàn thắng của CR7 mới thực sự được giải tỏa. Phút 66, Joao Felix xâm nhập vòng cấm đầy tinh tế trước khi chuyền ngang để người đàn anh đệm bóng cận thành. Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt, Ronaldo lập tức hướng mắt về phía trọng tài biên với thái độ gay gắt như trút bỏ mọi ấm ức sau hai lần bị từ chối trước đó.

Nhờ tinh thần hưng phấn dâng cao, chỉ 6 phút sau, bộ đôi người Bồ Đào Nha lại cùng nhau tạo nên bàn thắng. Felix xử lý kỹ thuật bên góc phải rồi rót bóng chuẩn xác để Ronaldo bật cao dũng mãnh, đánh đầu tung lưới đội khách. Đến phút 81, Mane hoàn tất pha "dọn cỗ" thuận lợi, giúp CR7 đệm bóng cận thành ấn định hat-trick hoàn hảo.

Từ phút 66 đến 81, nghĩa là chỉ mất 15 phút, Ronaldo đã ghi liền 3 bàn thắng. Màn trình diễn bùng nổ này giúp Ronaldo nâng tổng thành tích làm bàn trong sự nghiệp lên con số 985, tiến sát cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng.

Bộ sưu tập đồ sộ của anh bao gồm 450 pha lập công cho Real Madrid, 146 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, 145 bàn cho Man United, 138 bàn trong màu áo Al Nassr… Có nghĩa số bàn của anh ở Al Nassr đã gần bằng thành tích trong màu áo MU. Đây là cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Đáng chú ý, Ronaldo đã phải trải qua 908 ngày chờ đợi kể từ trận gặp Al Wehda ngày 4/5/2024 để lại ghi từ 3 bàn trở lên trong một trận cho Al Nassr.

Cú hat-trick ngọt ngào khép lại một tuần trọn vẹn của Ronaldo, đặc biệt sau khi anh vừa được người hâm mộ vinh danh là chủ nhân Quả Bóng Vàng hay nhất mọi thời đại trong cuộc khảo sát của France Football, nhờ mùa giải 2007/08 thăng hoa tột đỉnh cùng MU.

Trở lại trận gặp Al Kholood rạng sáng nay, tỷ số trận đấu là 5-3 nghiêng về Al Nassr. Angelo và Mane là chủ nhân 2 bàn còn lại của Al Nassr trong khi Julien Domingues ghi 2 bàn và Bikoula ghi bàn còn lại cho đối phương.