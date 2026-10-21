Ronaldo sút hỏng phạt đền sau khi bị Ten Hag chỉ trích

Ronaldo gây thất vọng.

Rạng sáng 21/10, Ronaldo gây thất vọng trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Neom ở vòng 10 Saudi Pro League. Tiền đạo 41 tuổi bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rõ rệt, trong đó có một quả phạt đền.

Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ cơ hội

Phút 45+6, Al Nassr được hưởng phạt đền sau tình huống Joao Felix bị Mohammed Al Dossary phạm lỗi trong vùng cấm. Ronaldo bước lên thực hiện nhưng lại sút bóng chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vượt lên trước giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, CR7 tiếp tục gây thất vọng. Từ tình huống phối hợp sau quả phạt góc, Sadio Mane đánh đầu chuyền bóng đến vị trí của Ronaldo. Dù trước mặt là khung thành bỏ trống, chân sút người Bồ Đào Nha lại dứt điểm vọt xà.

Hai pha bỏ lỡ khiến Ronaldo không thể nâng thành tích ghi bàn trong sự nghiệp lên con số 982. Anh vẫn còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng 19 pha lập công.

Phải đến phút 61, Al Nassr mới phá vỡ thế bế tắc. Joao Felix tung cú sút từ rìa vùng cấm, ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng thứ 7 tại Saudi Pro League mùa này đưa Al Nassr lên vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng Al Qadsiah 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Sóng gió chưa dừng với Ronaldo

Màn trình diễn thất vọng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích của Erik ten Hag, người từng làm việc với anh tại Manchester United.

Ronaldo đá hỏng phạt đền trong trận Al Nassr thắng Neom 1-0 rạng sáng 21/10.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic ngày 20/10, chiến lược gia người Hà Lan công khai cáo buộc Ronaldo thiếu sự chuẩn bị về thể lực, không đáp ứng yêu cầu chiến thuật và khiến đội bóng thất vọng.

Ten Hag tiết lộ từng trực tiếp sang Bồ Đào Nha gặp Ronaldo trước khi tiếp quản MU năm 2022. Ông muốn xây dựng kế hoạch sử dụng siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng sau đó phải thay đổi quyết định.

"Cậu ấy khiến đội bóng thất vọng, và cũng khiến tôi thất vọng, bởi chúng tôi đã có kế hoạch dành cho cậu ấy", Ten Hag nói.

Nhà cầm quân người Hà Lan còn cáo buộc Ronaldo không hoàn thành một số bài tập, không đạt yêu cầu thể lực và khuyên đồng đội giữ sức trong lúc tập luyện. Theo Ten Hag, CR7 không di chuyển đủ tốt cả khi đội nhà kiểm soát bóng lẫn khi phải phòng ngự.

Những phát biểu của Ten Hag khơi lại cuộc xung đột từng khiến Ronaldo phải rời Old Trafford vào tháng 11/2022. Khi ấy, tiền đạo người Bồ Đào Nha công khai tuyên bố không tôn trọng chiến lược gia người Hà Lan.

Ronaldo còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối diện khung thành bỏ trống ở đầu hiệp hai.

Chưa dừng lại, Ronaldo vừa nhận án treo giò 30 ngày cùng khoản phạt 255 euro từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) hôm 19/10, liên quan đến việc tự ý rời trại tập trung đội tuyển quốc gia sau bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Án kỷ luật không ảnh hưởng đến việc Ronaldo thi đấu cho Al Nassr nhưng khiến tương lai của anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Chỉ trong hai ngày, Ronaldo lần lượt nhận án phạt từ FPF, bị HLV cũ công khai chỉ trích rồi bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn trước Neom. Dù Al Nassr vẫn giành chiến thắng, cá nhân CR7 trải qua một trong những trận đấu đáng quên từ đầu mùa.