Ronaldo sắp trở thành đồng sở hữu Al Nassr?

Cristiano Ronaldo có thể nắm giữ cổ phần của Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Theo Semafor, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đã dàn xếp thanh toán khoản nợ 800 triệu riyal (khoảng 213 triệu USD) cho Al Nassr để dọn đường bán 70% cổ phần cho liên doanh do RedBird Capital, chủ sở hữu AC Milan, dẫn đầu.

Định giá cho 70% vốn kể trên ước tính vào khoảng 1 tỷ riyal (267 triệu USD), đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha bước lên vai trò đồng sở hữu câu lạc bộ. Thương vụ sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh doanh giữa nhà sáng lập RedBird, Gerry Cardinale, với Ronaldo, một trong những biểu tượng thể thao có giá trị thương mại đắt giá nhất thế giới.

Đây không phải lần đầu tiên tuyển thủ Bồ Đào Nha bước chân vào cấu trúc thượng tầng bóng đá. Thông qua công ty đầu tư CR7, Ronaldo hiện nắm giữ 25% cổ phần tại câu lạc bộ Almeria (Tây Ban Nha). Đáng chú ý, Saudi Media Company (SMC), đối tác hỗ trợ Almeria, cũng đang tham gia vào nhóm nhà đầu tư tiềm năng muốn mua lại Al Nassr.

Dù các cuộc đàm phán giữa RedBird và PIF mới ở giai đoạn sơ bộ và đôi bên từ chối bình luận, thương vụ cho thấy vị thế của Ronaldo trong chiến lược của Saudi Arabia. Kể từ khi Riyadh chi 900 triệu USD vào năm 2023 để mở màn chiến dịch thu hút các siêu sao toàn cầu, với Ronaldo là viên gạch đầu tiên, quốc gia này đang tích cực đẩy mạnh tư nhân hóa giải đấu.

Việc giữ lại 20% cổ phần cho CR7 được xem là bước đi chiến lược nhằm neo giữ thương hiệu quốc tế cho Al Nassr khi đổi sang chủ sở hữu mới.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.